Circuito Provincial de Carreras populares ‘Diputación de Córdoba’ incluye 58 pruebas

El Circuito Provincial de Carreras Populares ‘Diputación de Córdoba’ incluirá en esta edición un total de 58 pruebas, 13 en la capital y 45 en la provincia. Este evento está organizado por la Federación Andaluza de Atletismo y cuenta con la colaboración del Club de Atletismo y el Trotasierra de Hornachuelos.

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, ha subrayado que “este circuito promueve la práctica deportiva en igualdad, tanto en cuanto al género como por la participación de personas con diferentes capacidades y de distintas edades”.

El delegado ha enfatizado que el circuito “es una oportunidad para poner en valor el patrimonio de los municipios en los que se llevarán a cabo las pruebas y atraer a un mayor número de visitantes”.

De las 58 carreras previstas, 24 son de larga distancia (10 kilómetros y más) y 34 cortas (de menos de 10 kilómetros). En el año 2025 hubo 400 inscritos a los ránkings y con el nuevo modelo de circuito se ha experimentado un crecimiento del 150 por ciento con respecto a 2024. Este año, como novedad, se incorpora una nueva prueba, la carrera popular solidaria Rubén Díaz de Pedroche.

Las pruebas dieron comienzo el pasado 1 de febrero y concluyen el 31 de diciembre y, entre las más destacadas están la Media Maratón de Lucena, Media Maratón de Belmez, Nocturna Trotacalles, MM Córdoba Almodóvar, Ruta de la Miel de Hornachuelos y Ciudad de Aguilar.

Las inscripciones a los ránkings están abiertas hasta el 31 de marzo, a través de la web del circuito www.carreraspopularescordoba.com.