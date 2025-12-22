Aún no hemos llegado al pico de la gripe y se insiste en la vacunación

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha insistido hoy en la importancia de la vacunación para proteger a los grupos vulnerables frente a los virus respiratorios en tanto que “continuamos en la fase ascendente de la onda epidémica de la gripe para esta temporada”, esto supone que la incidencia va a seguir creciendo.

Actualmente la tasa de síndrome gripal se sitúa en 38,1 casos por 100.000 habitantes, la semana anterior era de 33,5. “La situación por provincias es muy similar”, ha señalado el consejero antes de detallar que:

Almería ha pasado de una tasa de 26,7 casos a 26,5

Cádiz, de 48,9 a 63,4

la provincia de Córdoba, de 37,1 a 50,2.

En Granada, de 35,3 a 50,9.

En Huelva, la tasa ha evolucionado de 25,4 a 30,6

en Jaén, de 30,4 a 26,2

Málaga, de 26,4 a 18,9

la tasa en Sevilla ha crecido en una semana de 41,7 casos por 100.000 habitantes a 44,3.

No obstante, el consejero ha trasladado un mensaje de “tranquilidad, porque este proceso entra dentro de lo esperado, de la normalidad y estamos preparados”. Así, ha recordado que “en Andalucía nos adelantamos al Ministerio de Sanidad y contamos con un plan de acción frente a la gripe que activamos hace ya unas semanas y que incluye el Plan de Alta Frecuentación para que los centros sanitarios puedan responder con agilidad a los crecimientos puntuales de la demanda”.

El Plan de Alta Frecuentación se encuentra actualmente en Fase 0 en el conjunto de Andalucía, aunque, ha precisado Antonio Sanz, “pueda haber picos de demanda en algunos centros que hacen activar otras fases, pero que se están resolviendo, aplicando las medidas que recoge este plan”.

El titular de Sanidad ha recordado que “hemos recomendado el uso de la mascarilla en todos los centros sanitarios de Andalucía”, así como que en determinados centros que en la última semana hayan activado el Plan de Alta Frecuentación en, al menos, tres ocasiones el uso es obligatorio.

Además, Antonio Sanz ha destacado que ya se han inoculado 1.843.593 vacunas frente a la gripe en Andalucía y 759.322 frente a la covid, “datos con los que hemos superado la vacunación del año pasado en poco más de dos meses de campaña”. Por provincias, en Almería, han recibido la vacuna antigripal 148.595 personas; en Cádiz, 231.722; en Córdoba, 196.310; en Granada, 227.926; en Huelva, 102.162; en Jaén, 172.766; en Málaga, 331.805 y 432.311 en Sevilla.

El consejero ha aprovechado una vez más para agradecer a los profesionales sanitarios, especialmente de la enfermería, “su magnífica labor”, y a los ciudadanos “la responsabilidad demostrada vacunándose”. Durante la última jornada de vacunación sin cita de este año, celebrada este pasado miércoles, se administraron 26.503 dosis.

Finalmente, el titular del ramo se ha referido especialmente a los padres de los 39.433 lactantes, el 94,5% de los nacidos desde el 1 de abril, a los que se ha inmunizado frente al virus respiratorio sincitial (VRS), que es el causante de la bronquiolitis.