Andalucía supera las 250.000 donaciones de sangre en 2025 y refuerza la llamada a donar

La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, afronta el periodo navideño con buenos datos de donación de sangre y plasma, fruto del compromiso solidario de la ciudadanía andaluza a lo largo de todo el año. No obstante, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha recordado la importancia de donar durante estas fiestas navideñas para mantener el ritmo de donaciones.

Así, el consejero ha informado que “desde enero hasta la fecha, la Red ha registrado más de 250.000 donaciones de sangre y cerca de 17.000 donaciones de plasma por aféresis”, unas cifras que permiten mantener niveles adecuados de reservas para atender las necesidades asistenciales de los centros sanitarios de toda la comunidad autónoma. “Estos resultados reflejan la generosidad de los andaluces y su contribución diaria a salvar vidas”, ha asegurado.

Antonio Sanz ha afirmado que “la actividad hospitalaria no se detiene en estas fechas y, en algunos casos, puede incluso incrementarse la necesidad de transfusiones, por lo que es fundamental mantener el ritmo de donaciones antes, durante y después de la Navidad para garantizar el suministro de sangre y hemoderivados”.

Con este objetivo, la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células ha puesto en marcha la campaña navideña ‘Comienza tu tradición navideña’, una iniciativa que invita a la ciudadanía, especialmente a las personas jóvenes y a los nuevos donantes, a incorporar la donación de sangre y plasma como un gesto solidario más propio de estas fechas tan señaladas.

Las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, funcionando como un único sistema al servicio de toda Andalucía.

La información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud, dentro del apartado Donar Sangre, y a través de la app Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.