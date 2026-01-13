Arrancan las inscripciones de la II Prueba Off Road del MotoClub Los Membris

El Sábado 11 de Abril del 2026 el MotoClub Los Membris de Puente Genil, ha organizado la II Prueba Off Road que discurrirá por nuestra provincia y que sin duda te hará disfrutar de zonas espectaculares, pilotando tu maquina en una ruta Off Road que te va a sorprender.

La inscripción tendrá un costo de 50 € y tendrás derecho a:

Dorsal Camiseta Técnica Desayuno Avituallamiento en la ruta Comida a la llegada de la ruta en comedor para disfrutar junto a tus compañeros Asistencia a todo un fin de semana Motero que vamos a organizar, pudiendo disfrutar de todos los conciertos y demás espectáculos que tenemos previstos para el viernes, sábado y domingo , sin costo adicional. Acampada para los más intrépidos Asistencia en Ruta Equipo fotográfico Parking vigilado, para tu moto y para remolque

Esta ruta discurrirá por unos lugares muy espectaculares, en los que podrás demostrar tus habilidades Off Road, y compartir grandes momentos con otros Bikers Off Road.

Para esta ruta recomendamos que montes neumáticos de campo.

El trayecto pasará por unos parajes que te permitirán disfrutar de unos paisajes espectaculares que quedarán grabados en tus retinas.

El recorrido previsto serán de unos 240 km de pura aventura.

Te animamos a que nos acompañes y disfrutes de un fin de semana completo, de buen ambiente motero y de 4 espectaculares conciertos en todo el fin de semana y D´J para finalizar las veladas, que sin duda te van ha permitir disfrutar de unos días inolvidables.

Cronología

((VIERNES 10 de Abril)

INAUGURACIÓN a las 15:00 H

a las 15:00 H CONCIERTOS 21:00 H LOS BULTACOS

((SABADO 11 de Abril))

VI MEMBRIRIDER Sábado 8:00 H hasta las 15:00 H

Sábado 8:00 H hasta las 15:00 H II MEMBRIBARROS Sábado día 11 Prueba de Navegación Off Road salida a las 8:00 H llegada aproximada a las 15:00 H, en la ruta tendremos avituallamiento y antes de la salida sobre las 7:40 H tendremos una pequeña explicación sobre el transcurso del recorrido «Briefing». Finalizando este en la concentración con una comida para los participantes.

salida a las 8:00 H llegada aproximada a las 15:00 H, en la ruta tendremos avituallamiento y antes de la salida sobre las 7:40 H tendremos una pequeña explicación sobre el transcurso del recorrido «Briefing». Finalizando este en la concentración con una comida para los participantes. EXIBICIÓN Exhibición STUNT 666 , que nos hará disfrutar de unas acrobacias imposibles 🙀🙀🙀 Exhibición Motos Clásicas

CONCIERTOS Sábado a partir de las 17:00 H Tributo EL CANTO DEL LOCO «EL LLANTO DEL LOCO» Tributo MANUEL CARRASCO Tributo DIRE STRAITS «ALCHEMIST PROYECT» Y D´J hasta que el cuerpo aguante

Sábado a partir de las 17:00 H

((DOMINGO 12 de Abril))

CONCIERTO Y EXIBICIÓN MOTOS CLASICAS CONCIERTO 80 X HORA Ruta y Exhibición Motos Clásicas



Inscripciones

LAS INSCRIPCIONES SON LIMITADAS y para formalizar la inscripción debes hacer el pago mediante transferencia al Nº de Cta. ES54 3058 3410 1127 2000 5839 de CAJAMAR indicando tu nombre y apellidos, beneficiario C.D. Moto Turístico los Membris. Una vez recibamos el pago te mandaremos un email en 24/72h confirmando el pago y con tu Nº de dorsal.

Para más información puedes contactarnos en el whatsapp (( 613 986 976 ))

Plazo de inscripción

Participantes veteranos de la primera edición:12 enero 2026 al 15 febrero 2026

Nuevos participantes: 15 febrero 2026 al 15 marzo 2026 . Si el nuevo participante viene recomendado por un participante veterano, tendrá preferencia a la hora de obtener su plaza.

No te quedes sin tu inscripción