Montilla estuvo presente en los encuentro de vehículos clásicos de Casabermeja y Benamejí

El nuestro experto en motor Jose Carlos Carmona y su inseparable Seat 127 han participado esta semanas en el 6º encuentro de Vehículos Clásicos Villa de Casabermeja y la VI Concentración de Coches Clásicos de Benamejí, compartiendo experiencias y montilleando con buen vino de la Cooperativa de la Aurora.

6º encuentro de Vehículos Clásicos Villa de Casabermeja

El pasado fin de semana Jose Carlos Carmona participó en el 6º encuentro de Vehículos Clásicos Villa de Casabermeja, en el que participaron mas de 80 coches clásicos.

En la explanada del restaurante Recordando sabores se celebró el encuentro, donde se instaló la carpa de verificación, se comprobaron los datos y hizo entrega de la bolsa del participante.

Los vehículos estuvieron allí expuestos hasta media mañana, momento en el que se realizó una ruta por los alrededores de Casabermeja. Una vez finalizada, los participantes pudieron disfrutar de un plato típico de la zona, el plato de las Eras, un estilo al cocido de aquí buenísimo, en palabras de nuestro corresponsal del motor.

VI Concentración de Coches Clásicos de Benamejí

El domingo previo, Benamejí acogió la VI Concentración de Coches Clásicos que contó en la que participaron de unos 70 vehículos de más de 40 años.

La concentración arrancó a las 9 y una vez todos ya situados y acreditados se inició la ruta urbana hasta el Santuario de la Virgen de Gracia, tras lo cual se realizó una visita al Campo de Tiro y el consabido almuerzo, momento elegido por participantes y curiosos para contar anécdotas y chascarrillos cobre estos clásicos atemporales.

Hay que reseñar que esta concentración tenia carácter solidario con la Asociación Española Contra el Cáncer, hay mucho corazón en el mundo del motor.

A nuestro Seat 127 preferido le dieron el premio al coche mejor Conservado, fruto del cuidado y mimo que Jose Carlos Carmona pone a su compañero de batallas y para cuya elección, a buen seguro, ayudó al jurado un buen vino de la Cooperativa de la Aurora, montilleando.