150 coches se dieron cita en la 10ª Concentración de SEAT 600 y Vehículos clásicos

El club Amigos del Seat 600 y Clásicos Linares organizo la 10ª Concentración de SEAT 600 y Vehículos clásicos, la cual reunió 150 clásicos y donde nuestro experto en motor Jose Carlos, se dirigió para dar buena muestra del buen estado de salud de su Seat 127.

El Recinto Ferial de Linares acogió el fin de semana pasado a los amantes del motor y la nostalgia, donde los coches clásicos serán los auténticos protagonistas.

El sábado se realizaron las actividades previas para el gran fin de semana como la inscripción, recogida solidaria de alimentos y exposición de vehículos, con fecha de antigüedad superior a 30 años, así como una visita guiada a cargo de “Antonio del Arco”, una exhibición de “karts” en circuito cerrado y de tardeo hubo la actuación musical en directo de grupo “Ochentando”.

El domingo se ofreció a los inscritos un desayuno gratuito, el mercadillo de antigüedades y objetos de segunda mano, otra exhibición de vehículos “karts” para los que se la perdieron el sábado, la actuación musical de “Marcos Elvis”, el necesario recorrido urbano por las principales calles de Linares y finalizó la concentración en el restaurante “La Tortuga azul” donde nuestros pilotos recargaron pilas para la próxima cita.