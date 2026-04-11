Arranca la XXI Concentración Mototurística del Motoclub Los Membris

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, asistió ayer a la inauguración de la XXI Concentración Mototurística organizada por el Motoclub Los Membris, un evento que se celebrará durante todo el fin de semana en la Caseta Municipal.

Velasco ha agradecido al Motoclub Los Membris su implicación y esfuerzo para organizar un evento que, según ha destacado, viene a congregar en los últimos años a más de 5.000 personas y sitúa a Puente Genil como referente dentro del calendario motero andaluz. “Estamos ante uno de los eventos de mayor magnitud desde el punto de vista turístico que se celebran en nuestra localidad, solo por detrás de campañas tan relevantes como Navidad o Semana Santa”, ha señalado.

El alcalde también ha reconocido el trabajo del concejal delegado de Urbanismo, Festejos, Comercio y Agricultura, Joaquín Reina, así como el esfuerzo de los más de 60 socios del Motoclub Los Membris que participan activamente en la organización del evento.

Durante el fin de semana, los asistentes podrán disfrutar de un amplio programa de actividades que incluye exhibiciones moteras, pruebas como la Membriride y la Membribarros, ac tuaciones musicales y espectáculos en la explanada del Manuel Polinario, además de la participación de más de 50 firmas colaboradoras. Asimismo, se ha instalado una carpa de más de 1.200 metros cuadrados, junto con 1.200 metros de vallado para acotar las distintas pruebas y mejorar la seguridad, además de un gran escenario y servicios complementarios para garantizar la comodidad de los visitantes.

Velasco ha agradecido también la colaboración de la Diputación de Córdoba, IPRODECO y la marca Sabor a Córdoba IPRODECO y la marca Sabor a Córdoba, destacando su apoyo para reforzar el , destacando su apoyo para reforzar el atractivo turístico de la concentración, considerada la más importante del centro de atractivo turístico de la concentración, considerada la más importante del centro de Andalucía.

Por su parte, el presidente del Motoclub Los Membris, Brígido Caballero, ha Caballero, ha agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de Córdoba, agradecido el respaldo del Ayuntamiento de Puente Genil, la Diputación de Córdoba, IPRODECO y Sabor a Córdoba, así como el trabajo realizado por los servicios IPRODECO y Sabor a Córdoba, así como el trabajo realizado por los servicios municipales, especialmente Egemasa, para que todo esté preparado. Caballero ha municipales, especialmente Egemasa, para que todo esté preparado. Caballero ha invitado a vecinos y visitantes a disfrutar de un fin de semana “intenso y lleno de actividades” en torno al mundo del motor.

El concejal Joaquín Reina ha destacado el carácter “trepidante” de la programación prevista, el sábado se celebrarán actuaciones como El Llanto del Loco (tributo a El Canto del (tributo a El Canto del Loco) tributos a Manuel Carrasco y Dire Straits, además de uno de los principales atractivos del fin de semana: el espectáculo Freestyle que tendrá lugar el sábado el sábado a a partir de las 15:00 horas con varios pases y contará con la participación del campeón de España y otros pilotos especializados en acrobacias sobre motocicleta.

Reina también ha señalado que el sábado se celebrarán actividades como la Membribarros y la Membriride, mientras que el domingo el protagonismo será para la concentración de vehículos clásicos y el concierto del grupo A 80 por hora.

Asimismo, ha destacado la presencia de la Feria Sabor a Córdoba, impulsada por IPRODECO, ha destacado la presencia de la Feria Sabor a Córdoba, impulsada por IPRODECO, como complemento gastronómico a esta cita motera.

Desde el Ayuntamiento de Puente Genil se ha animado a vecinos y visitantes a disfrutar de esta XXI Concentración Mototurística, un evento que combina ocio, turismo, gastronomía y motor, y que vuelve a consolidarse como uno de los grandes atractivos del calendario festivo del municipio.