62 equipos participarán en el 43º Rally de Andalucía Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de la Humanidad   

Del Pozo destaca el carácter internacional de una prueba que en su próxima edición ha convocado a un 80% de pilotos de otros países, además de a grandes nombres españoles del motor

La competición se desarrolla desde este jueves 16 de abril y hasta el domingo 19, y cuenta con una amplia cobertura televisiva y digital

La consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha asistido hoy en Córdoba a la presentación oficial de la 43º edición del Rally de Andalucía Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que se desarrollará entre el próximo jueves 16 de abril y el domingo 19, y en el que participarán un total de 62 equipos.

Patricia del Pozo ha destacado que el Rally Sierra Morena es “un referente indiscutible del automovilismo en España y una de las grandes señas de identidad deportiva y del mundo del motor de Córdoba y de toda Andalucía”.

La consejera ha señalado igualmente que “este rally no es solo una competición, es el resultado del esfuerzo colectivo de instituciones, clubes y profesionales que mantienen viva una prueba de enorme complejidad organizativa, situándola en la élite del calendario nacional e internacional”.

El Rally de Andalucía Sierra Morena-Córdoba Patrimonio de la Humanidad es el único puntuable en España dentro de su categoría internacional, además de la única prueba andaluza integrada en el Supercampeonato de España de Rallyes. Su carácter estratégico atrae a los mejores equipos, pilotos y escuderías.

La prueba contará con una amplia cobertura televisiva, retransmisiones en directo y una extensa presencia en diversas plataformas digitales. También prevé concitar una destacada asistencia de público, tanto en la ceremonia de salida como en los tramos cronometrados.

Participación internacional de gran nivel

La de 2026 va a ser la edición más internacional de la historia de esta prueba al haber convocado a un 80% de los pilotos procedentes de otros países. Destaca la presencia de Teemu Suninem, el vigente campeón europeo Miko Marczyk, Philip Allen, Calle Carlberg, Andrea Mabellini, Callum Devine, William Creighton, Marco Bulacia o Simone Tempestini, que estarán en la rampa de salida de la prueba situada en la Plaza de las Tendillas. Otro nombre destacado es el de Giandomenico Basso, quien ya fue campeón del FIA ERC tanto en 2006 como en 2009.

También va a haber una amplia presencia de pilotos españoles, como José Antonio Suárez, que regresa este año como tricampeón del S-CER, mientras que Iván Ares participará por décima vez en el evento. Jorge Cagiao, Roberto Blach, José Luis Peláez, Unai de la Dehesa, Álvaro Muñiz y Nuria Pons figuran igualmente entre los inscritos en la competición.

Además de la consejera de Cultura y Deporte la presentación de la prueba contó con la presencia del alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes; el presidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Manuel Aviñó; y el presidente del Automóvil Club de Córdoba, Manuel Muñoz; entre otras autoridades.