Arranca el XXIV Concurso de relato corto y fotografía de «El coloquio de los perros»

La Asociación Cultural «El coloquio de los perros» convoca de forma conjunta su concurso de relato corto y fotografía. El lema de ambos en esta edición es «El coloquio de los perros».

En el 25 aniversario de la asociación que promueve este concurso, queremos hacer un homenaje a la novela ejemplar cervantina que nos da nombre y a Cipión y Berganza, los perros dialogantes protagonistas de la misma.

Los participantes podrán concursar en los dos apartados o hacerlo de manera individual en uno solo de los mismos, ateniéndose, en todos los casos, a las normas establecidas en las bases.

1. BASES CONCURSO DE RELATO CORTO

• Modalidad literaria y tema: Relatos cortos que se adapten a la temática «El coloquio de los perros».

En el 25 aniversario de la asociación que promueve este concurso, queremos hacer un homenaje a la novela ejemplar cervantina que nos da nombre y a Cipión y Berganza, los perros dialogantes protagonistas de la misma.

Se valorarán la originalidad y singularidad de los trabajos recibidos y de su relación con la temática de esta edición.

• Participantes: Podrán concurrir a esta convocatoria escritores sin límite de edad, de cualquier nacionalidad, con obra u obras de autoría propia, originales e inéditas escritas en castellano (los menores de edad, con el consentimiento de sus tutores legales). Los autores que presenten más de una obra deberán cumplir de forma independiente y separada para cada uno de sus trabajos las formalidades que estas bases establecen. No podrán participar los miembros de la directiva de la asociación organizadora ni las personas integrantes del jurado.

• Extensión y formato: Los relatos tendrán una extensión mínima de 3 páginas y máxima de 5 (en tamaño DIN A-4), escritos con letra de cuerpo 12 y tipo Times New Roman, con un espaciado interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm (1200 – 2400 palabras). Todas las páginas estarán debidamente numeradas.

• Presentación: Las obras se deberán remitir por correo electrónico. El relato se enviará como archivo adjunto en formato pdf a la dirección elcoloquio.asociacion@gmail.com.

Cada relato irá en un correo electrónico individual en cuyo asunto aparecerá: Concurso «El coloquio de los perros». En el correo se indicarán: nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono y número de DNI; los datos del autor no deben aparecer en el relato.

El plazo de presentación de escritos finalizará el día 1 de julio de 2026, inclusive.

• Jurado: El jurado estará integrado por cinco personas, miembros de la Asociación organizadora y personas de reconocida solvencia en el campo de la crítica literaria, de la temática del concurso o miembros de alguna de las entidades colaboradoras. Elegirá las obras finalistas, pudiendo estimar, en su caso, si la calidad de los trabajos recibidos no es la adecuada o no se adaptan a estas bases, declarar desiertos los premios.

Los premios serán entregados en un acto público que se anunciará con la debida antelación.

• Varios: Los autores galardonados y menciones especiales del jurado facultan a la Asociación Cultural «El Coloquio de los Perros» para la publicación de los trabajos, haciendo constar en cualquier caso la autoría y procedencia de los mismos. La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de las decisiones de los miembros del jurado. El jurado se atendrá en sus deliberaciones a las presentes bases y resolverá cualquier duda que pueda surgir durante el desarrollo del concurso.

• Premios: El Concurso estará dotado de un Primer Premio valorado en 250 euros, así como la publicación de los trabajos premiados y de las menciones especiales del jurado.

Este premio estará sujeto a las retenciones tributarias legalmente establecidas.

Asimismo, con el objetivo de fomentar la creación local, el jurado concederá un Premio Joven al mejor trabajo presentado por un autor menor de 18 años residente en la provincia de Córdoba. El galardón será un cheque-regalo valorado en 50 €.

2. BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

• Modalidad y tema: Fotografías digitales, en color o blanco y negro, que tengan alguna relación con la temática «El coloquio de los perros».

En el 25 aniversario de la asociación que promueve este concurso, queremos hacer un homenaje a la novela ejemplar cervantina que nos da nombre y a Cipión y Berganza, los perros dialogantes protagonistas de la misma.

Se valorarán la originalidad y singularidad de los trabajos recibidos y de su relación con la temática de esta edición.

• Participantes: Podrán concurrir a esta convocatoria fotógrafos sin límite de edad, de cualquier nacionalidad, con imágenes de autoría propia, originales e inéditas hasta un máximo de 5 (los menores de edad, con el consentimiento de sus tutores legales). Los autores que presenten más de una obra deberán cumplir de forma independiente y separada para cada uno de sus trabajos las formalidades que estas bases establecen. No podrán participar los miembros de la directiva de la asociación organizadora ni los miembros del jurado.

• Extensión y formato: Las imágenes deberán presentarse en formato jpg, con resolución de 300 ppp y tamaño mínimo de 1 MB.

• Presentación: Las fotografías se remitirán por correo electrónico a la siguiente dirección:

elcoloquio.asociacion@gmail.com

Cada fotografía irá en un correo electrónico individual en cuyo asunto aparecerá: Concurso «El coloquio de los perros». En el correo se indicarán: nombre y apellidos del autor, dirección, teléfono y número de DNI. Además, se acompañará del título de la foto, un breve pie de foto, fecha y lugar de realización de la misma; los datos del autor no deben aparecer en la imagen.

El plazo de presentación de imágenes finalizará el día 1 de julio de 2026, inclusive.

• Jurado: El jurado estará integrado por una selección de miembros de la Asociación organizadora y de las entidades colaboradoras que elegirán los trabajos finalistas. En su caso, si el jurado estima que la calidad de los trabajos recibidos no es la adecuada o no se adaptan a estas bases, puede declarar desiertos los premios.

Los premios serán entregados en un acto público que se anunciará con la debida antelación.

• Varios: Los autores galardonados y menciones especiales del jurado facultan a la Asociación Cultural «El Coloquio de los Perros» para la publicación de los trabajos, haciendo constar en cualquier caso la autoría y procedencia de los mismos. La participación en esta convocatoria implica la aceptación total de las decisiones de los miembros del jurado. El jurado se atendrá en sus deliberaciones a las presentes bases y resolverá cualquier duda que pueda surgir durante el desarrollo del concurso.

• Premios: El Concurso estará dotado de un Primer Premio valorado en 250 euros, así como la publicación de los trabajos premiados y de las menciones especiales del jurado.

Este premio estará sujeto a las retenciones tributarias legalmente establecidas.

Asimismo, con el objetivo de fomentar la creación local, el jurado concederá un Premio Joven al mejor trabajo presentado por un autor menor de 18 años residente en la provincia de Córdoba. El galardón será un cheque-regalo valorado en 50 €.