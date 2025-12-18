Alumnos del Emilio Canalejo visitan Bodegas Arrabal Rodríguez

El alumnado de 1.º del ciclo formativo de Grado Superior de Vitivinicultura, junto con los grupos de 1.º y 2.º del ciclo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, ha realizado recientemente una visita formativa vinculada a su proceso de aprendizaje técnico y profesional en las instalaciones de Bodegas Arrabal Rodríguez

Durante esta visita formativa la bodega de vinos afrutados, los estudiantes pudieron conocer de primera mano todo el proceso productivo relacionado con la elaboración de este tipo de vinos, acercándose a la realidad del sector y a las distintas fases que intervienen desde la producción hasta el resultado final.

La actividad permitió al alumnado de Vitivinicultura profundizar en los procedimientos específicos de elaboración, mientras que el alumnado de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados pudo observar la aplicación práctica de sistemas, instalaciones y procesos automatizados presentes en entornos productivos reales.

Este tipo de experiencias complementan la formación impartida en el aula y refuerzan el carácter práctico de la Formación Profesional, facilitando una visión integrada de los conocimientos técnicos y su aplicación en contextos profesionales reales.

La visita se enmarca dentro de las actividades formativas que buscan mejorar la preparación del alumnado y su conocimiento del entorno productivo, favoreciendo una formación más completa y alineada con las demandas del sector.

Belén, ludoteca y catas marinadas

Para esta navidad Francisco Arrabal invita a las personas a conocer el proceso de elaboración del vino de nuestra tierra a través de sus catas dirigidas maridadas que acompaña con ludoteca para los mas pequeños y su gran diorama.

Un capricho o regalo ideal para sorprender a tu pareja y que harán las delicias de todos los que visiten estas fechas Bodegas Arrabal Rodríguez.