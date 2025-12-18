Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Vino

Alumnos del Emilio Canalejo visitan Bodegas Arrabal Rodríguez

PorAntonio Galán

Dic 18, 2025 #IES Emilio Canalejo Olmeda

El alumnado de 1.º del ciclo formativo de Grado Superior de Vitivinicultura, junto con los grupos de 1.º y 2.º del ciclo de Grado Superior de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, ha realizado recientemente una visita formativa vinculada a su proceso de aprendizaje técnico y profesional en las instalaciones de Bodegas Arrabal Rodríguez

Durante esta visita formativa la bodega de vinos afrutados, los estudiantes pudieron conocer de primera mano todo el proceso productivo relacionado con la elaboración de este tipo de vinos, acercándose a la realidad del sector y a las distintas fases que intervienen desde la producción hasta el resultado final.

La actividad permitió al alumnado de Vitivinicultura profundizar en los procedimientos específicos de elaboración, mientras que el alumnado de Sistemas Electrotécnicos y Automatizados pudo observar la aplicación práctica de sistemas, instalaciones y procesos automatizados presentes en entornos productivos reales.

Este tipo de experiencias complementan la formación impartida en el aula y refuerzan el carácter práctico de la Formación Profesional, facilitando una visión integrada de los conocimientos técnicos y su aplicación en contextos profesionales reales.

La visita se enmarca dentro de las actividades formativas que buscan mejorar la preparación del alumnado y su conocimiento del entorno productivo, favoreciendo una formación más completa y alineada con las demandas del sector.

Belén, ludoteca y catas marinadas

Para esta navidad Francisco Arrabal invita a las personas a conocer el proceso de elaboración del vino de nuestra tierra a través de sus catas dirigidas maridadas que acompaña con ludoteca para los mas pequeños y su gran diorama.

Un capricho o regalo ideal para sorprender a tu pareja y que harán las delicias de todos los que visiten estas fechas Bodegas Arrabal Rodríguez.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Vino

Bodegas Arrabal Rodríguez inaugura sus nuevas instalaciones en Montilla

Dic 3, 2025 Antonio Galán
Empleo Vino

La Diputación de Córdoba hace entrega a los participantes en el curso de tonelería de los diplomas acreditativos

Nov 24, 2025 Antonio Galán
Agrícola Aguilar de la Frontera Montalban Montemayor Montilla Monturque Moriles Nueva Carteya Puente Genil Vino

Convocatoria ayudas excepcionales para explotaciones de viñedo afectadas por plagas y enfermedades en 2025

Nov 17, 2025 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *