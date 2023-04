Al pan, pan y a la cata, vino

El albero que piso, el de la plaza de toros de Los Califas, me recuerda donde estoy. Me encuentro en Córdoba. En el Córdoba recurrente en la historia, el del arte, el de las cruces de mayo, el de la feria y las macetas que adornan patios y balcones.

Ese albero que piso emana una esencia difícil de reproducir. Una fragancia rural en casco urbano a la que sólo el vino de Montilla Moriles acompaña como es debido. Habrá quien piense que el mejor maridaje para el fino María del Valle que estoy tomando es un buen queso y que lo mejor para un oloroso Tauromaquia es una carne guisada que se corta con cuchara, pero no. Ese solo es el segundo mejor maridaje, porque el maridaje excelente para semejante caldo de dioses es una plaza de toros con la historia de Los Califas.

Y es que el buen ambiente se une a la historia y al saber de vinos. Al beber y al buen rollo. Y mi buen humor me permite fijarme en que la niña de pantalón claro, ojos bonitos y pelo castaño me esta mirando, que se dirige hasta mí y se dispone a hablar. Pero resulta que venía a pedirme un cigarro.

Y no fumo. Es entonces cuando me da por pensar no tanto en un sentido romántico de la Cata de Montilla Moriles, que lo tiene, y muy intenso, y me da por pensar en los líderes políticos locales que también han pisado este ruedo para beberse una copa de vino y en los que ya les empieza a cundir el clásico nerviosismo preelectoral.

Los socialistas han comenzado a interpelar al candidato popular, ante las denuncias elaboradas por Federico y que, a mi juicio son bien fundadas. Los de Llamas le recriminan al ex primer edil el “desconocimiento” acerca de la “realidad actual” del municipio y que proponga medidas que ya se están llevando a cabo.

Sin embargo, hasta lo que sabe este humilde exiliado, la corredera permanece cortada y no se encuentra abierta al tráfico en horario comercial como proponen los populares.

Algo más de lo que le recriminan es que haya propuesto un organismo que recoja las peticiones de los comerciantes del centro. Comerciantes que, según los socialistas, ya están representados en la Mesa Local de Comercio.

En fin, resulta que se proponen medidas muy parecidas cuando la fecha electoral se avista a poco más de un mes. Sin embargo, unos tendrán que responder por lo llevado a cabo en los últimos 8 años y otros tendrán que proponer. Aunque, si tanto se parecen las propuestas de los unos y los otros, los montillanos quizás agradezcan que los políticos levanten el teléfono y trabajen unidos por el municipio. La duda es quién no levanta el teléfono o quien no marca los números correspondientes.

A otras están los otros. Intentando participar en una guerra en la que no tienen enemigo directo, algo complicado a expensas de una fecha electoral. Así se encuentran tanto IU como Vox, que ha estrenado candidato para el 28M casi un mes antes de los comicios.

De esta forma, completamente abstraído de polémica, se encuentra el recién anunciado candidato de vox a la alcaldía, Paco García. De hecho, tan absorto está mi tocayo que lo primero que ha propuesto es algo que ya está en marcha: la remodelación del centro que ya aprobaron todos los grupos municipales y que sacó a la luz el Diario Córdoba dando a entender que se daría más pronto que tarde. Algo que no es cierto, ya que habrá que esperar, y mucho, para disfrutar de ella.

Y de esta manera, vuelvo a lo que ya se asienta en mi copa, un Palo Cortado Gran Barquero. Y así me despido, ya que como bien dice la sabiduría popular, al pan, pan y al vino, vino.