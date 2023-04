Concurso de Fotografía Fiesta de la Cruz 2023

La AAVV de la Silera ha organizado su ya tradicional Concurso de Fotografía Fiesta de la Cruz en el que en esta edición podrán participar todos los niños y niñas con edad comprendida hasta los 14 años inclusive, en categoría infantil y a partir de 15 años en categoría adultos, con un máximo de tres fotografías por participante.

Siendo el padre, madre o tutor/a el responsable de comunicación con la organización para menores de 18 años. No podrán participar los miembros del jurado, así como los familiares directos.

Temática

Las fotografías serán dedicadas a la festividad de la Cruz de Mayo en el Barrio de la Cruz, tales como desfile Infantil de Cruces, sus calles, adornos, patios, cruces, etc. No se admitirán fotografías de cualquier otra temática que no aparezca en estas bases.

Cada foto deberá llevar unas líneas descriptivas para saber el significado que el autor quiere transmitir en esta.

Presentación de trabajos

Los trabajos se entregarán en formato digital enviándolos al correo concursoafomo2023@gmail.com, antes de las 09:00 horas del día 7 de mayo del 2023.

Debe de constar en el tema del mensaje: CONCURSO INFANTIL para categoría infantil o CONCURSO ADULTOS para categoría adultos.

Los archivos entregados serán en JPG y en tamaño nativo de la cámara, siendo las obras fieles a la realidad, sin incorporar elementos que la desvirtúen. Ni manipulación mediante Photoshop o similares.

Los datos del autor, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, código postal, población, teléfono y correo electrónico, deberán presentarse junto a las fotografías.

Las fotografías no deben llevar incrustados ningún dato de su autor para evitar desvelar su autoría.

Exposición

Las fotografías serán expuestas en el Facebook de la Asociación Fotográfica de Montilla AFOMO durante todo el mes de mayo y pudiéndose crear un pase de fotografías en la misma entrega de premios.

Los tres finalistas podrán ser expuestos en la exposición de fotografía anual de AFOMO.

La fotografía ganadora, así como el resto de fotografías podrán ser utilizadas por la organización, haciendo mención de su autor. Se podrá realizar una exposición con todos los trabajos realizados en el Concurso, comunicándolo con antelación a todos los participantes.