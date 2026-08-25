50.000 euros en ayudas al emprendimiento y al alquiler de locales comerciales

La convocatoria se divide en dos líneas de 25.000 euros y permanecerá abierta del 1 al 10 de septiembre, con ayudas de hasta 1.000 euros para creación de empresas y de hasta 1.500 euros para alquiler

El Ayuntamiento de Montilla abre el próximo 1 de septiembre la convocatoria de ayudas a la creación de empresas locales y al alquiler de locales comerciales, una iniciativa dotada con un presupuesto global de 50.000 euros que tiene como objetivo incentivar la actividad económica, apoyar el emprendimiento y favorecer el autoempleo en el municipio.

Para esta edición, la convocatoria establece dos líneas compatibles entre sí, cada una con una dotación de 25.000 euros.

La primera está destinada a incentivar la creación empresarial, con ayudas de hasta 1.000 euros por empresa

La segunda permitirá subvencionar el alquiler de locales destinados al desarrollo de actividades económicas con hasta 125 euros mensuales durante doce meses, lo que supone una ayuda máxima de 1.500 euros por empresa.

El concejal de Desarrollo Económico, Valeriano Rosales, ha explicado que con esta convocatoria “el Ayuntamiento se pone al lado del emprendimiento, al lado de esas personas que luchan por desarrollar una línea de negocio, y queremos que Montilla consolide ese carácter emprendedor que tiene”. El responsable municipal ha señalado además que estas ayudas forman parte de las medidas encaminadas a favorecer la actividad económica y contribuir a fijar población en la ciudad.

El edil montillano ha destacado también la respuesta obtenida en la convocatoria anterior, en la que “el 100% de las solicitudes que se presentaron y que cumplían los requisitos se beneficiaron de esta línea de ayudas”, y ha expresado la voluntad municipal de que este año el procedimiento vuelva a desarrollarse “de la forma más ágil posible”.

La línea 1 está dirigida a empresas de nueva creación en Montilla y cuya constitución y comienzo efectivo de la actividad se hayan producido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. La ayuda asciende a un máximo de 1.000 euros por creación de empresa y la convocatoria contempla inicialmente un máximo de 25 ayudas, que se concederán siguiendo el orden de registro de entrada de las solicitudes presentadas en tiempo y forma.

Por su parte, la línea 2 tiene como finalidad sufragar parte de los gastos de alquiler de locales comerciales situados en Montilla. Podrán acogerse microempresas con domicilio fiscal en el municipio que desarrollen su actividad en un local de negocio en régimen de alquiler o arrendamiento de industria y que cumplan los requisitos recogidos en las bases. El contrato de alquiler deberá haberse iniciado igualmente entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026. En esta línea, las solicitudes serán valoradas mediante un sistema de puntuación que prioriza especialmente a las empresas de nueva creación.

Ambas líneas son compatibles entre sí. Entre los requisitos generales, las empresas deberán tener la consideración de microempresa, con hasta diez personas trabajadoras y un volumen de negocio y balance general igual o inferior a dos millones de euros, además de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y con el Ayuntamiento de Montilla.

Las personas beneficiarias deberán mantener durante un periodo de doce meses las condiciones que dan derecho a la ayuda. Una vez notificada la resolución favorable, se abonará inicialmente el 70% de la subvención, mientras que el 30% restante se hará efectivo tras la correspondiente justificación del cumplimiento de los requisitos durante dicho periodo.

El plazo para presentar las solicitudes estará abierto entre el 1 y el 10 de septiembre de 2026, ambos inclusive. La tramitación será exclusivamente electrónica a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Montilla, mediante el trámite Registro de Entrada —no facturas—. Las bases de la convocatoria y los correspondientes modelos de solicitud estarán disponibles en la página web municipal.