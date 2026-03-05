168 participantes se dieron cita en el I Duatlón de Menores Gran Capitán

Montilla vivió el pasado 1 de marzo una intensa jornada de deporte base con la celebración del I Duatlón de Menores Gran Capitán Ciudad de Montilla, una nueva prueba que debutó en el calendario andaluz con una destacada participación de 168 jóvenes deportistas.

El evento, organizado por el Club Deportivo Atlético Gran Capitán en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla, el Servicio Municipal de Deportes, la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón, convirtió el Polígono de Jarataen el epicentro del duatlón escolar durante toda la mañana.

La jornada transcurrió con total normalidad, sin caídas ni incidentes, en un circuito que fue bien valorado por participantes y familias. El recorrido, ubicado entre el entorno del polígono y la zona del parque, permitió desarrollar una prueba dinámica y segura en la que los jóvenes deportistas pudieron disfrutar de la competición en un ambiente deportivo y familiar.

Montilla marca el ecuador del circuito andaluz y abre el provincial cordobés.

En su estreno, la prueba se incorporó desde el primer momento al XII Circuito Andaluz de Duatlón de Menores, siendo la cuarta de las ocho competiciones puntuables tras las celebradas en Chiclana, Marbella y Tíjola. De este modo, la cita montillana fue la encargada de marcar el ecuador del calendario autonómico, consolidándose como una parada clave dentro del circuito andaluz de cantera.

Además, el I Duatlón de Menores Gran Capitán tuvo también un papel estratégico en el ámbito provincial al convertirse en la prueba inaugural del IV Circuito Provincial de Triatlón de Menores de la Diputación de Córdoba, un calendario que recorrerá la provincia durante los próximos meses con distintas modalidades como duatlón, triatlón, triatlón cros y duatlón cros.

El papel fundamental de los voluntarios.

Desde el club organizador se ha querido destacar especialmente la implicación del equipo humano que hizo posible el evento.

El presidente del C.D. Atlético Gran Capitán, José Antonio Marqués, quiso agradecer públicamente el trabajo realizado:

“Quiero poner en valor el trabajo de un gran equipo humano de voluntarios, cuya coordinación y compromiso fueron clave para el correcto desarrollo de la prueba. Muchas gracias a todas las personas que han hecho posible el I Duatlón de Menores Gran Capitán en Montilla. Ha sido increíble la disposición y la implicación de todos. Estoy que no quepo en mí de alegría al ver cómo ha salido todo y saber que mucha gente se ha ido a casa muy contenta. Sin los voluntarios esta prueba no habría sido posible, y su implicación ha sido absolutamente determinante”.

Una cita que nace con vocación de continuidad.

Más allá de la competición, el evento destacó por el ambiente familiar, el comportamiento ejemplar de los jóvenes deportistas y la respuesta de clubes llegados desde distintos puntos de la provincia y de Andalucía.

Con esta primera edición, Montilla se incorpora con fuerza al mapa del duatlón andaluz de menores, estableciendo una base sólida para futuras ediciones y reforzando el compromiso del municipio con el deporte base y la promoción de hábitos saludables entre los más jóvenes