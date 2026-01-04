XII Concurso Andaluz de Poesía: Tintas para la vida

El Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, en el marco de la campaña promocional ‘Regala vida, dona órganos’ y con el propósito de continuar difundiendo entre los sectores más jóvenes de la sociedad la importancia de la donación, convoca el XII PREMIO ANDALUZ DE POESÍA ‘TINTAS PARA LA VIDA’, en colaboración con la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba.

Podrá concurrir a este concurso todo el alumnado de 5º y 6º de Primaria, así como de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, que cursen sus estudios en centros docentes andaluces, y cuyas edades estén comprendidas entre las que se indican en las categorías de premios.

Enviarán un único poema por alumno-a, que no supere los 25 versos, sobre el proceso que envuelve la donación y el trasplante de órganos (donación tanto de vivo como de fallecido, gesto altruista, nueva oportunidad de vida para el receptor, logro de la Medicina, etc.)

Los trabajos se presentarán rellenando este formulario o , a través de la web del hospital, concluyendo el plazo de admisión de obras el 31 de marzo de 2026.

Se establecen dos categorías (para alumnado cuya edad esté entre los 10 y los 18 años) y tres premios para cada una de ellas:

Categoría A para el alumnado de 5º y 6º de Primaria, así como 1º y 2º de ESO.

Categoría B para el alumnado de 3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio.

Los premios Primero, Segundo y Tercero de ambas categorías recibirán un lote de libros y una tablet.

El jurado estará presidido por el coordinador de trasplantes del hospital, y compuesto por representantes del mundo de las letras.

Los poemas ganadores, más los seleccionados por el propio jurado en función de su calidad, integrarán la publicación Antología ‘Tintas para la Vida XVII’, que será editada por el hospital, la Delegación Territorial de Salud y Consumo de Córdoba y con la colaboración de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Córdoba.

La publicación de los poemas en la mencionada antología no devengará derechos de autor.

El ganador/a de este premio, en cada una de las dos modalidades, no podrá repetir en la misma modalidad en un plazo de dos años.

El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer en los medios de comunicación y/o redes sociales, así como también de forma personalizada a los participantes seleccionados. El jurado podrá declarar desierto el certamen o alguna de sus modalidades, decidiendo en última instancia sobre la interpretación de las bases.

La entrega de premios tendrá lugar en Córdoba; la fecha y hora se anunciará a los ganadores y público en general una vez conocido el fallo, siendo preceptiva la asistencia (por sus medios) de los ganadores/as.

Serán declarados nulos los textos que no contemplen los datos necesarios para su identificación o que no se ajusten a las bases del concurso.

Los originales presentados serán destruidos a partir de dos meses de la fecha del fallo del jurado.

El profesorado responsable del centro por el que participa el alumnado dejará constancia por escrito de que los poemas son originales e inéditos y que no son el resultado de prácticas con inteligencia artificial, eximiendo al Hospital Reina Sofía de Córdoba y al jurado del certamen de toda responsabilidad legal y o penal en caso de hacer un uso fraudulento de estos programas.

El alumnado o sus representantes legales, en el caso de los menores de edad, será siempre el responsable de la calidad y veracidad de la información recogida en sus trabajos.

El poemario de esta edición será una de las actividades incluidas en la conmemoración del 50º aniversario del Hospital Universitario Reina Sofía.

La participación en este certamen supone la aceptación de estas bases.