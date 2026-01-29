UPA, sobre el Acuerdo UE-India: “Abre un nuevo mercado y otorga protección a nuestros sectores sensibles”

La Unión Europea y la India firmado este martes un acuerdo de liberalización comercial que eliminará las barreras arancelarias existentes. Siguiendo el ejemplo del acuerdo con Mercosur, la Comisión Europea, liderada por Ursula Von der Leyen, ha apretado el paso para buscar nuevas alianzas y reforzar el papel de Europa en un contexto internacional dinamitado por las políticas de Estados Unidos y su presidente Donald Trump.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos ha valorado que el acuerdo refuerza el papel exportador de nuestros alimentos, al tiempo que protege de forma firme a los sectores más sensibles, como el vacuno, el azúcar, el arroz, la avicultura y la miel, que no se liberalizarán. Todas las importaciones indias seguirán teniendo que respetar las estrictas normas de salud y seguridad alimentaria de la Unión Europea.

El acuerdo elimina o reduce los aranceles de más del 36 % de media sobre las exportaciones de productos agroalimentarios de la UE, abriendo un mercado de más de 1.450 millones de habitantes a los agricultores europeos. El vino, el aceite de oliva, el ovino y los productos cárnicos aparecen a priori como los que podrían beneficiarse más directamente del acuerdo.

Aranceles actuales y futuros para exportaciones europeas a India

Producto Tarifas actuales Tarifas futuras Vino 150% 20% (rango premium); 30% (rango medio) Bebidas espirituosas Hasta un 150% 40% Cerveza 110% 50% Aceite de oliva, margarina y otros aceites vegetales Hasta un 45% 0% Kiwis y peras 33% 10% dentro de la cuota Zumos de frutas y cerveza sin alcohol Hasta el 55% 0% Alimentos procesados (panes, pasteles, galletas, pasta, chocolate, alimentos para mascotas) Hasta el 50% 0% Carne de ovino 33% 0% Embutidos y demás preparaciones cárnicas Hasta el 110% 50%

La UE y la India están negociando actualmente un acuerdo separado sobre indicaciones geográficas, que ayudará a los productos agrícolas con marcas de calidad de la UE a vender más en la India, eliminando la posible competencia desleal en forma de imitaciones.

UPA cree que la agricultura y la ganadería españolas necesitan acuerdos comerciales “basados en reglas” que permitan “seguir buscando mercados para nuestras excelentes producciones” y trabajar en medidas que protejan a los sectores que pudieran salir perjudicados.

Además, el acuerdo incluye un capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, así como otro sobre sistemas alimentarios sostenibles, aspectos que UPA reclama reiteradamente a la UE y que marcan la senda sobre la que debe continuar a partir de ahora la política comercial de la UE

A partir de este momento, y una vez se hayan publicado el texto con los detalles del acuerdo se abre el proceso de ratificación por parte de los colegisladores, así como el inicio de las negociaciones paralelas sobre el Acuerdo sobre Indicaciones Geográficas, que revisten especial importancia para muchos de nuestros sectores agrícolas.