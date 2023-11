UNICEF celebra el XV Parlamento infantil de Andalucía, centrado en la protección de la infancia frente a la violencia

Se cumplen quince ediciones de plenos infantiles en el Parlamento de Andalucía. Una iniciativa que promueve UNICEF Comité Andalucía en colaboración con la cámara andaluza con motivo de la celebración, el 20 de noviembre, del Día Mundial de la Infancia.

Este año la sesión ha centrado su reivindicación en el derecho de todos los niños, niñas y adolescentes, sin excepción, a ser protegidos frente a cualquier forma de abuso o violencia y a la necesidad de generar espacios seguros y protectores para la infancia.

“El derecho a la protección es el derecho a nuestra seguridad, salud y bienestar y hay que garantizarlo a través de propuestas, mejoras y mecanismos políticos a impulsar en nuestros pueblos y ciudades. Estamos aquí para reclamar que se preste atención a la situación de los niños y niñas que sufren situaciones de acoso o violencia y recordarles a los responsables políticos que tomen medidas para proteger sus derechos”, ha comenzado diciendo el presidente infantil, Alfonso (15 años) de Paradas, Sevilla.

Más de 130 chicos y chicas de entre 9 y 17 años, pertenecientes a los consejos locales de participación infantil y adolescente de Algarrobo, Jaén, Lebrija, Montemayor, Motril, Paradas y Vícar, y del Consejo provincial de Infancia y Adolescencia de Huelva, han tomado hoy el mando en la cámara andaluza para conmemorar la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Antes del inicio del pleno han sido recibidos por el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, la presidenta de UNICEF Comité Andalucía, Claudia Zafra, y la directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID), Celia Rosell.

El presidente del Parlamento les ha dado la bienvenida y ha destacado que “debe ser una prioridad absoluta para los representantes públicos y las instituciones la protección de los menores, sin excepciones. Algo que tiene ahora más vigencia que nunca ya que estamos viviendo situaciones bélicas en diferentes puntos del mundo, como en Ucrania o en la Franja de Gaza”.

“Viendo las durísimas imágenes que nos llegan desde esos lugares”, ha continuado, “nos planteamos si de verdad los países implicados y el resto de países hacemos todo lo que está en nuestras manos para evitar que los niños y niñas vivan situaciones tan dramáticas como estas”. En cualquier caso, Jesús Aguirre ha pedido “confianza porque el trabajo que hacemos todos los diputados y diputadas de los Parlamentos mundiales es intentar buscar soluciones para que no se vuelvan a repetir estas duras realidades”.

Por su parte, la presidenta de UNICEF ha recordado que “cualquier forma de violencia contra la infancia nunca está justificada y siempre es prevenible. Estamos obligados a establecer los mecanismos legislativos y políticos necesarios para proteger a niños, niñas y adolescentes frente a ella. Por eso tenemos que construir entre todos y todas espacios seguros y protectores y tener en cuenta su opinión sobre cómo deben ser estos”, ha asegurado.

Ante la actual situación de ‘policrisis’ en la que estamos inmersos -conflictos, crisis económica, cambio climático, impacto de la tecnología, violencia, etc.-, la presidenta de UNICEF Comité Andalucía ha añadido que “además de celebrar, en este Día Mundial de la Infancia, estamos obligados a recordar a los millones de niños y niñas que están sufriendo los efectos de conflictos y crisis de las que no son responsables, como en Gaza o en Ucrania, y en tantos otros lugares no tan mediáticos”.

Entornos seguros y protectores

Este año, la sesión ha puesto el foco en la prevención del abuso, la explotación y la violencia ejercidos contra la infancia. En su entorno más cercano, según los datos del Ministerio del Interior sobre victimizaciones*, en 2021 se contabilizaron 7.508 víctimas de malos tratos en el ámbito familiar.

En España la tasa de victimización de acoso escolar estimada se sitúa en el 33,6% y la de ciberacoso en el 22,5%; sin embargo, no todos los casos se computan, no todas las víctimas denuncian y se sigue produciendo una normalización de determinadas formas de violencia que quedan invisibilizadas.

Los consejeros infantiles reunidos en el XV Pleno Infantil de Andalucía han hablado abiertamente de las formas más habituales de violencia de las que son testigo, han identificado espacios inseguros en sus municipios y han trasladado propuestas de mejoras a sus responsables políticos municipales. “Que se nos garanticen entornos seguros y protegidos para todos los niños y niñas es una forma de igualdad respecto a los mayores y adultos”, han dicho Daniela y Marta de Paradas.

Los consejeros infantiles han puesto en valor la figura de la policía, el profesorado y las familias como referentes a los que pedir ayuda cuando se sienten inseguros, pero reclaman mayor atención y formación. “Los adultos no deben poner en duda nuestros problemas. Proponemos que el profesorado se implique más en la protección del alumnado que sufre bullying y que los formen sobre protocolos de actuación que incluyan también a los espectadores, para que hagan algo”, han solicitado Antonio Jesús y Gala del Consejo Provincial de Huelva.

Aunque la mayoría afirma sentirse bastante seguro en sus municipios, confirman que existen excepciones y momentos puntuales, “como cuando vemos un conflicto de cualquier tipo o situaciones de amenaza o bullying. Por eso para crecer en un entorno protegido debemos asegurar la educación, la salud médica y las mejores condiciones de vida para todos y todas. Tenemos el derecho a ser cuidados y atendidos de forma adecuada para evitar sufrir violencia. Este es el único modo de poder vivir libres y sin temor”, han expuesto Cristian y Marwan de Vícar.

“Cuando hablamos de protección, no nos referimos solo a estar bien y a salvo físicamente. Queremos y pensamos en un lugar donde no solo evitemos el peligro, sino que también cuidemos de nuestra salud mental y emocional y es lo que le pedimos a nuestros responsables políticos”, ha concluido Carolina de Algarrobo.

Para terminar, los participantes en el XV Pleno Infantil también han llamado la atención sobre las niñas y niños que viven en entornos y situaciones más desfavorecidas, y piden concienciar a todas las personas de la importancia de trabajar día a día por el bienestar de todos los niños y niñas.

*El concepto de victimización viene referido al número de hechos denunciados por personas en los cuales manifiestan ser víctimas o perjudicados por alguna infracción penal. Se diferencia del concepto de “víctima”, ya que este se refiere a personas individuales.

Grupo asesor de UNICEF Comité Andalucía

Antes del comienzo del pleno, 7 miembros, de los 9 que conforman el grupo asesor de niños y niñas de UNICEF Comité Andalucía, han mantenido una reunión a puerta cerrada con representantes de todos los grupos parlamentarios para trasladarles sus inquietudes en nombre de la infancia y adolescencia andaluza.

Este grupo actúa como portavoz de los niños y niñas andaluces ante UNICEF, a la vez que ayudan y asesoran, a la organización y a los gobiernos locales, sobre participación infantil, actividades, toma de decisiones, y lanzamiento de propuestas sobre aquellos temas que les afectan.

Parte de este grupo participó recientemente en la validación del cuestionario del Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia, un estudio que realiza la Universidad de Sevilla para UNICEF España, en un estudio del Consejo Audiovisual de Andalucía, así como en encuentros con responsables políticos para trasladarles sus propuestas.

Pleno infantil de Andalucía

Promovido por UNICEF Comité Andalucía, con la colaboración del Parlamento de Andalucía y la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) de la Junta de Andalucía. Desde su primera sesión en 2009, el Pleno infantil ha permitido que más de 1.800 niños y niñas pertenecientes a los consejos municipales de infancia y adolescencia de la comunidad autónoma tomen la palabra para reivindicar sus derechos.

Actualmente, 1 de cada 4 los menores de 18 años de Andalucía viven en un municipio que cuenta con algún órgano de participación infantil y un total de 85 localidades ostentan el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia.

Acerca de UNICEF

UNICEF trabaja en algunos de los lugares más difíciles para llegar a los niños y niñas más desfavorecidos del mundo. En 190 países y territorios, trabajamos para cada niño, en todas partes, cada día, para construir un mundo mejor para todos.