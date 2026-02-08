Último mes para poder apuntarse al concurso escolar Consumópolis en Andalucía

Solamente falta un mes para que finalice el plazo para poder formalizar las inscripciones en el 21º concurso escolar Consumópolis, que en esta edición lleva por lema «A la hora de consumir, que no te domine el ‘click’». El plazo límite para que los equipos puedan realizar estas inscripciones en la web (https://consumopolis.consumo.gob.es) acaba el próximo 2 de marzo.

La inscripción en la web es un requisito imprescindible para poder participar en las dos fases del concurso, y también para poder formalizar la inscripción en la fase autonómica de Consumópolis y optar a los premios de esta edición.

Hay un total de 15 premios (tabletas y ordenadores portátiles), uno por cada alumno o alumna integrante de los tres equipos que resulten ganadores de la fase autonómica, y tres para cada profesor o profesora encargados de la coordinación de los mismos. Pueden participar tres niveles distintos, abarcando desde quinto y sexto de Educación Primaria, pasando por toda la Educación Secundaria y hasta FP básica.

La primera fase consiste en un recorrido por la ciudad virtual de Consumópolis, donde los equipos inscritos tienen que superar diferentes pruebas de carácter pedagógico y lúdico, cuyos contenidos están relacionados con diversas temáticas sobre consumo responsable y sostenible, especialmente en torno al lema de esta edición (cómo consumimos en internet, compras online, redes sociales, uso de los dispositivos digitales, etc.).

En cuanto a la segunda fase, cada equipo tendrá que diseñar, elaborar y presentar un pódcast para ‘Radio Consumópolis’. Se trata de la principal novedad de esta edición, y este trabajo tiene que presentarse antes del 8 de abril de 2026.

La fecha clave para poder participar en la fase autonómica es el 13 de abril de 2026. Los equipos, a través de sus profesores o profesoras coordinadores, tienen que formalizar su inscripción, presentando su solicitud de participación dirigida a la Dirección General de Consumo, a través del Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía.

El pódcast tiene que tener una duración máxima de 3 minutos, y deberá consistir en un montaje de una serie de entrevistas radiofónicas a consumidores responsables, comercios, influencers, empresas medioambientales u otros sectores, relacionadas con el lema principal. A través del pódcast, los equipos informarán a los oyentes de Radio Consumópolis en el ámbito escolar, familiar y social sobre el consumo responsable, concienciando y haciendo reflexionar sobre el consumo impulsivo.

Desde la Dirección General de Consumo, se recomienda a los equipos y personas coordinadoras consultar con detenimiento las ‘Instrucciones generales de participación’ para conocer con detalle las fechas clave y consultar los formatos y temáticas del trabajo en equipo.