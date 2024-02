UGT denuncia «caos» en la contratación en el Hospital de Montilla

UGT Servicios Públicos ha vuelto a denunciar hoy la «crítica» situación que vive el Hospital de Montilla. Según señaló el delegado de UGT en el Hospital de Montilla, Francisco Ponferrada, el hospital montillano habría pasado en poco tiempo de «celebrar los indicadores de satisfacción de la población de referencia, reconocimientos y premios a la UCI y el área de neonatología, buenos números de demora en listas de espera de consultas y quirófanos» a «aparecer casi a diario en los tablones de los medios provinciales, comarcales y locales, y no precisamente por buenas noticias, sino por los pronósticos negativos que se van cumpliendo».

Ponferrada denunció que esta situación comenzó a producirse «desde enero 2022, con la extinción de la Agencia a la que pertenecíamos y ya en este 2024 con la total integración en el SAS y nuestra dependencia del Area Sanitaria del Sur de Córdoba (Hospital de Cabra), cuando el Hospital de Montilla está dejando de ser un centro referente en la comarca».

El delegado de UGT, que señaló la situación «caótica» en la gestión del hospital y denunció «contratos de un mes y llamadas el 31 de enero para incorporase al día siguiente» y un volumen «ínfimo de contrataciones», por lo que criticó que «de esta manera, el volumen de trabajo a nivel asistencial y a nivel administrativo de todas las unidades del Hospital de Montilla no puede solventarse».

Ponferrada denunció que «desde el pasado 16 de febrero no se cubre la baja por IT ya prevista del único Auxiliar de Farmacia (TCAE), por lo que las labores de dicho profesional pasan a asumirlas los dos celadores de dichos servicios, cuando la categoría de los celadores está considerada como personal no sanitario». El delegado de UGT destacó que estos celadores habrían pasado a asumir «nuevas labores que no corresponden a su categoría, entre ellas preparar los pedidos de Farmacia para repartir por el hospital o la mecanización informática de todo ese proceso, funciones que no corresponden a su categoría y que suponen una sobrecarga de trabajo y estrés laboral para estos profesionales de la sanidad pública».

Finalmente, Ponferrada indicó que «desde UGT queremos denunciar la caótica y nula gestión en la contratación desde inicios de este 2024 por parte de nuestros gestores en el SAS y en el Área Sanitaria de Gestión del Sur de Córdoba, que hacen oídos sordos a lo que llevamos tiempo reclamando y las necesidades del Hospital Comarcal de Montilla en cuanto a falta de personal y la consecuente sobrecarga de trabajo de los profesionales, que supone una merma en la atención pública sanitaria de todos los usuarios de la comarca montillana».