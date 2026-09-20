Tras la expulsión, el Apedem Montilla cae por la mínima ante el Córdoba CF SAD

El Apedem Montilla cayó por la mínima (1-0) ante el Córdoba CF SAD en las Instalaciones Deportivas Municipales Enrique Puga, en su estreno liguero en Primera Andaluza. El conjunto vinícola regresaba a la competición oficial después de haber descansado en la primera jornada y lo hacía tras una temporada histórica en la que conquistó el campeonato de liga y selló el ascenso de categoría.

El equipo montillano salió al césped con personalidad y tomó desde el inicio el control del encuentro. El Apedem se hizo con la posesión, manejó el ritmo del juego y consiguió alcanzar con frecuencia la zona de finalización, aunque le faltó precisión en los últimos metros para traducir su dominio en ocasiones de verdadero peligro.

El primer contratiempo llegó en el minuto 15, cuando Nico tuvo que abandonar el terreno de juego debido a un tirón muscular.

La jugada que marcaría definitivamente el desarrollo del encuentro llegó en el minuto 35. Álex Fernández recibió la segunda cartulina amarilla y el conjunto Montillano se vio obligado a afrontar el resto del partido en inferioridad numérica.

Un equipo que no dejó de competir

Tras el descanso, lejos de bajar los brazos, el conjunto vinícola dio un paso al frente. El equipo supo recomponerse, ajustó sus líneas y protagonizó una notable segunda mitad pese a jugar con un futbolista menos.

El CD Apedem buscó el empate hasta el final y dispuso de varias ocasiones claras para igualar el marcador. Sin embargo, la falta de acierto y, especialmente, las intervenciones del guardameta local terminaron por impedir que el conjunto montillano obtuviera recompensa a su esfuerzo.

El 1-0 terminó siendo definitivo en un partido en el que el Apedem compitió hasta el último minuto y en el que las circunstancias condicionaron de manera determinante el resultado.

La cantera también tiene su sitio

La jornada dejó además una noticia positiva. Antonio Castro, después de sus destacadas actuaciones con el equipo juvenil, disfrutó de sus primeros minutos esta temporada con el primer equipo.

Su debut supone un nuevo reflejo del trabajo que se viene realizando desde la cantera y de la apuesta del Apedem Montilla por dar oportunidades a los jóvenes valores del club.

El resultado no acompaña en el estreno, pero queda la sensación de un equipo que compitió, resistió en inferioridad y peleó por el empate hasta el final.

Desde el Apedem Montilla, gracias a Grúas Margarita y Patatas El Abuelo Antonio por su apoyo y compromiso con nuestro proyecto.