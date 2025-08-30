Todo a punto para el IV Mercadillo Solidario

El próximo 13 de septiembre se llevará a cabo el IV Mercadillo Solidario organizado por la Asociación de María Auxiliadora que reúne anualmente a parte del variado tejido asociativo montillano

La idea original del Mercadillo solidario nace de que todos los meses la Asociación de María Auxiliadora realiza el 24 solidario, que cada mes era destinado a una causa, una asociación familias necesitadas. Tras la pandemia la asociación se vio desbordada de peticiones de particulares y otras asociaciones, siendo imposible atender tal cantidad de necesidad por sí solas y se les ocurrió la idea de unirlas todas en el mismo evento, un Mercadillo Solidario.

Paseo de las Mercedes, sede oficial

Tras la buena acogida recibida en ediciones anteriores, se vuelve a llevar a cabo en el Mercadillo Solidario en la nave central del paseo de las Mercedes, un bonito entorno y cercano al Barrio del Gran Capitán que tanta devoción profesa a nuestra Madre Auxiliadora, cuyo horario será de 10:00 de la mañana a 10 de la noche, siguen siendo 12 horas solidarias.

Novedades para el 2025

A las horas centrales tanto de la mañana como la de la tarde tendremos la colaboración de “Amig@s de la Venencia” que agasajarán a los visitantes al mercadillo con una copita de vino

Será a partir de las 13:30h, y por la tarde el grupo de Baile de Patricia Baena nos deleitaran con sus bailes en la nave central del paseo, que será sobre las 20:00h. es la manera de colaborar de estas dos asociaciones y de aportar su granito de arena a esta labor solidaria que entre todos llevamos a cabo.

Este año las Asociaciones que participan son AMDARÉ, DEJAN HUELLAS, ANFIMO, IDEAS Y MANOS, AMADYR, VIDESSUR (ONG Salesiana), MANOS UNIDAS, LA MADROÑERA, ACOFI, ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER, SACALALENGUA A LA ELA (Fernán Núñez), CRUZ ROJA, ADMA JOVEN Y ESTARÁ REPRESENTADA LA VIDA CONSAGRADA DE MONTILLA CON UN STAND DE DETALLES ELABORADOS POR LAS MONJAS DE SANTA ANA Y LOS DULCES DE LAS CLARISAS DE SANTA CLARA.

Como novedad el stand de Adma Joven , siempre que pensando en los más jóvenes y en la manera de interactuar con ellos es a través de las redes, en este caso la red elegida es Instagram, para ello habrá un photocall donde estarán representados todos los logos de las asociaciones que participan en el que se podrán hacer una foto y subirla a las redes con el hashtag #auxiliodeunamadre, con las fotos que nos etiqueten se hará un sorteo de un premio, que ya en los próximos días diremos en que consiste.

También como novedad está este año el muro de la solidaridad, un lugar donde poder expresar, apoyar y ayudar a dar visibilidad a las Asociaciones , a través de un mensaje , una frase, …

Para los más pequeños estará el stand de Cruz Roja que contará con diversos juegos como globoflexia, pintacaras y muchos más… y el castillo hinchable, para que así los padres puedan visitar tranquilamente los stand y colaborar con las distintas Asociaciones.

También tendremos la Tómbola benéfica, agradecemos a todos los comercios que han colaborado aportando un regalito, y servicio de barra, con Paella, sopaipas, chocolate,… en fin todo lo necesario para poder pasar un buen rato en familia.

Y ya solo nos queda animaros a asistir, a participar y a colaborar en el Mercadillo Solidario para que entre tod@s ayudemos a estas asociaciones para que puedan llevar a cabo sus proyectos mejorando la

calidad de vida de muchas personas, nos ponernos en manos María Auxiliadora para que interceda por todos nosotros y nos ayude con esta gran labor solidaria.