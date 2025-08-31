Montilla Abierta

El Uruguay reparte el primer premio del 23.999 de la Lotería Nacional

PorAntonio Galán

Ago 31, 2025

Si hace unos días el Uruguay repartía un segundo, esta vez se ha quitado la espinita y ha todo un primer premio del 23.999, que se llevará 60.000€ cada poseedor de este número

Esta vez si que podrá comprarse un caprichito, ese viaje postergado o tapar los siempre aburridos agujeros de cada economía, pero seguro que le alegra el final del verano

Este no es el primer premio que dan en el Uruguay, de hecho eston son los que han repartido en su historia

  • Un segundo premio de la Lotería Nacional con el número 03127 en el sorteo de ayer sábado.
  • Premio de 14 aciertos de La Quiniela del 07 de enero de 2024
  • Premio de 14 aciertos de La Quiniela del 07 de enero de 2024
  • Segundo Premio de Lotería Nacional del SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL del 30 de octubre de 2021
  • Segundo Premio de Apuesta Hípica Quíntuple Plus del 29 de agosto de 2021
  • Quinto Premio de Lotería Nacional del SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD del 22 de diciembre de 2020
  • Primer Premio de Apuesta Hípica Quíntuple Plus del 03 de febrero de 2019
  • Segundo Premio de Lotería Nacional del jueves 23 de marzo de 2017
  • Premio de 14 aciertos de La Quiniela del domingo 05 de marzo de 2017

Sin duda, tiene una clientela bien suertuda

Por Antonio Galán

