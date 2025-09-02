Aumentan los delitos en Puente Genil y un 500% de los robos con violencia e intimidación en Montilla

En el balance publicado por el Ministerio del Interior, la criminalidad convencional se ha reducido durante el primer semestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior tanto a nivel nacional como autonómico, mientras que en la provincia de Córdoba se ha incrementado un 4,6%, quedándose en el 1% en el ámbito competencial de la Guardia Civil en esta provincia, con evoluciones muy dispares entre los distintos municipios.

Mientras que en Montilla y Priego de Córdoba ha descendido un 18,5 y un 19,8 respectivamente, sin embargo en Puente Genil ha crecido un 12,6% y en Palma del Río un 5,9%. Además, en ambas localidades la criminalidad total ha registrado aumentos del 3,7% y 0,4% respectivamente, contrariamente a la evolución de todos los demás municipios de la provincia a excepción de la capital, donde también se ha incrementado.

En el ámbito competencial de la Guardia Civil, han subido nada menos que un 100% los homicidios dolosos y los asesinatos, tanto los consumados como las tentativas, todos ellos producidos en Puente Genil. En ese mismo ámbito territorial han crecido un 700% los delitos contra la libertad sexual, con un aumento del 100% en tres de los cuatro municipios y del 300% en Palma del Río, siendo Puente Genil el que ha tenido un mayor número de casos, con seis.

Los delitos por tráfico de drogas se han incrementado un 133% en dicho ámbito competencial, debido al escandaloso crecimiento del 900% en Puente Genil y del 100% en Priego de Córdoba, mientras que se han reducido en Montilla y Palma del Río. Destaca también la subida del 500% de los robos con violencia e intimidación en Montilla, llegando al 100% en Priego.

Las sustracciones de vehículos solo han aumentado en Montilla, un 100%, mientras han disminuido considerablemente en los otros tres municipios. En cuanto a los delitos de lesiones y riña tumultuaria, se han incrementado un 3,2% en el ámbito de la Guardia Civil, como consecuencia de un crecimiento del 28,6% en Palma del Río y 9,1% en Montilla.

Contrariamente a la tendencia de los últimos años, en ese ámbito territorial se han reducido los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, así como los hurtos, que solo han aumentado en Puente Genil un 14,5%.

Todas estas tipologías se enmarcan en la criminalidad convencional, que está directamente relacionada con la baja actividad preventiva debido al endémico déficit de guardias civiles que padece la provincia de Córdoba, con 165 vacantes sin cubrir y habiendo perdido un 5,8% de efectivos en los tres últimos años.

En lo que se refiere a la cibercriminalidad, ha descendido un 16% en el ámbito competencial de la Guardia Civil en esta provincia, contrariamente a la tendencia ligeramente alcista a nivel nacional y provincial, pero los ciberdelitos distintos a las estafas informáticas se han incrementado en los cuatro municipios.

Debe tenerse en cuenta que llueve sobre mojado, porque en los últimos cinco años la criminalidad ha aumentado un 39,4% en los municipios competencia de la Guardia Civil en esta provincia, muy por encima de los crecimientos experimentados a nivel nacional, autonómico y provincial.

Augc