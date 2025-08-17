Cae un segundo premio de la lotería nacional

En la administracion de loteria del bar Uruguay están de enhorabuena al haber repartido un segundo premio de la Lotería Nacional con el número 03127 en el sorteo de ayer sábado.

La persona agraciada se llevará para casita por cada décimo la nada despreciable cifra de 12.012,00€ que no cancelará hipotecas, ni le solucionará la vida, pero seguro que le alegra el final del verano

Este no es el primer premio que dan en el Uruguay, de hecho eston son los que han repartido en su historia

Premio de 14 aciertos de La Quiniela del 07 de enero de 2024

Segundo Premio de Lotería Nacional del SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL del 30 de octubre de 2021

Segundo Premio de Apuesta Hípica Quíntuple Plus del 29 de agosto de 2021

Quinto Premio de Lotería Nacional del SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD del 22 de diciembre de 2020

Primer Premio de Apuesta Hípica Quíntuple Plus del 03 de febrero de 2019

Segundo Premio de Lotería Nacional del jueves 23 de marzo de 2017

Premio de 14 aciertos de La Quiniela del domingo 05 de marzo de 2017

Sin duda, tiene una clientela bien suertuda