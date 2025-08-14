Comienza la rehabilitación de ‘El Parador’ para su conversión en Centro de Visitantes

El Ayuntamiento de Montilla ha formalizado hoy la firma del acta de inicio de las obras de rehabilitación interior del edificio de El Parador, un inmueble emblemático de la ciudad que se transformará en el nuevo Centro de Visitantes, puerta de entrada a la Campiña de Córdoba y espacio de referencia para el turismo y la cultura local.

La actuación, enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “Amontíllate: Vivir la experiencia del vino en Córdoba”, está financiada con fondos de la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

El Lote 1 de las obras ha sido adjudicado a la UTE Antroju Parador Montilla por un importe de 1.024.435,07 € (IVA incluido) y un plazo de ejecución de nueve meses, incluyendo una ampliación de garantía de quince trimestres.

Según ha destacado la delegada de Infraestructura, Raquel Casado, “este proyecto supone un paso más en el modelo de ciudad que perseguimos: una Montilla más amable, sostenible y que ponga en valor su patrimonio. Este es el segundo edificio que restauramos para uso turístico este año, junto al Museo Gran Capitán, y se suma a la reciente adquisición del Palacio de los Duques de Medinaceli”.

Las obras se centrarán en la rehabilitación interior del edificio, dotándolo de todas las instalaciones necesarias para acoger el centro de visitantes y un espacio museístico dedicado al vino. Incluirán la mejora de la accesibilidad mediante la instalación de dos ascensores adaptados para personas con movilidad reducida, así como intervenciones para optimizar la eficiencia energética del inmueble, actuando sobre su envolvente térmica para lograr un consumo reducido.

El técnico municipal Rafa Raya ha detallado que también se ejecutarán dos núcleos de aseos, un nuevo forjado en la zona de doble altura de la antigua bodega, una escalera metálica de conexión interior y un voladizo en el patio para aportar sombra y proteger elementos expositivos. La renovación de instalaciones incluirá fontanería, saneamiento, telecomunicaciones, climatización por aerotermia con integración estética, alumbrado expositivo y la iluminación exterior del edificio, el patio y la noria. Como elemento singular, se utilizarán cinco tinajas unidas como depósito para el sistema contra incendios.

El Centro de Visitantes de El Parador será un espacio moderno, accesible y energéticamente eficiente, concebido como punto de partida para la visita a Montilla y a la Campiña Sur, reforzando la posición del municipio como capital del enoturismo y la gastronomía en la provincia.