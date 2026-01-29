Tocata y DJ Inmita Palmera actuarán en la gran fiesta de Carnaval de la Rambla

La Rambla celebrará el Carnaval 2026 con pasacalles, concurso de disfraces y una gran fiesta con las actuaciones del grupo de versiones Tocata, tres DJs locales y la DJ Inmita Palmera, conocida por su participación en grandes festivales de España.

El Carnaval 2026 en La Rambla se vivirá a lo grande el sábado 14 de febrero con música en directo y diversión para todos los públicos. Así lo ha anunciado ante los medios de comunicación el tercer teniente de alcalde y concejal de Juventud, Festejos y Tradiciones, Juan Bautista García, quien ha mostrado su satisfacción por “poder ofrecer un gran Carnaval a los rambleños, el Carnaval que ellos quieren, con más actuaciones, con una gran DJ de referencia nacional y con más cuantía para premios”.

Así, por tercer año consecutivo el Carnaval de La Rambla, con la fiesta, el pasacalles y el concurso, se concentra en una sola jornada “atendiendo las peticiones de muchos participantes en estas actividades y garantizando una gran participación de asistentes”, ha comentado García, quien ha destacado el “alto número” de participantes inscritos en el concurso de la pasada edición, con 537 participantes y 72 grupos inscritos. “Nunca hemos tenido tantos grupos de rambleños participando en nuestro Carnaval y disfrutando de su pueblo”, ha dicho.

“A La Rambla le gusta el Carnaval, le gusta disfrutar de la fiesta y pasarlo bien. Por eso, nos volvemos a volcar para ofrecer un Carnaval para todos, donde los más pequeños son parte fundamental de esta jornada, con DJs para nuestros jóvenes y con las versiones de siempre para los más marchosos”, ha argumentado el concejal.

El sábado 14 de febrero el Pasacalles de Carnaval se concentra en la Plaza de los Trinitarios a las 17:00 horas, y comenzará a las 17:30 por las calles Antonio Gala, Julio Romero de Torres, Paseo de la Cultura, Pedro Salinas, Barrios, Iglesia, Ancha, El Palo, Plazuela de San Lorenzo, Olivar, Plazuela Alta, Empedrada, Valenzuela, Paseo de España, Cervantes, Iglesia, Barrios, Ctra. de Fernán Núñez, para finalizar en la Caseta Municipal donde se celebrará el Concurso y la Fiesta de Disfraces.

El desfile contará con una carroza con animación con temática de Super Mario Bros y ambientación musical de los DJs locales Rada, Ana y JJ. Al llegar a la Caseta Municipal se repartirá una merienda infantil para todos los niños participantes.

En cuanto al Concurso de Carnaval, podrá participar toda persona nacida o residente en La Rambla, contará con 6 categorías: Infantil Individual, Infantil Grupo de menos o igual a 4 participantes, Infantil Grupo de más de 4 participantes, Adulto Individual, Adulto Grupo de menos o igual a 4 participantes, Adultos Grupos de más de 4 participantes. En cada categoría habrá 5 premios a repartir. En esta edición la cuantía total destinada a estos premios se incrementa en casi 600 euros, haciéndolos más atractivos y con mayor dotación.

Los participantes en el Concurso de Carnaval podrán formalizar su inscripción en el Centro de Información Juvenil hasta el día 11 de febrero a las 14:00 horas.

En cuanto a la Fiesta de Disfraces, comenzará con la llegada del Pasacalle a la Caseta Municipal. La fiesta estará amenizada por los DJs locales Rada, Ana y JJ, y el grupo de versiones cordobés Tocata. “La gran novedad de esta edición es la presencia en La Rambla de la DJ sevillana Inmita Palmera, con una trayectoria que la ha consolidado como una de las artistas más exclusivas y solicitadas del momento, con un tour por las principales pistas de baile de todo el país, considerada como una de las artistas más revolucionarias en España”, ha explicado Juan Bautista García.

El servicio de barra en la Caseta Municipal se adjudicará a la asociación o colectivo que lo solicite y cumple con los requisitos previstos. Las bases se pueden consultar en la web del Ayuntamiento de La Rambla.

Para Juan Bautista García, el Carnaval de La Rambla es una fiesta grande muy esperada por los rambleños, una tradición muy demandada por los niños y adolescentes que además genera desarrollo económico y que supone un atractivo más para recibir visitantes. Desde el equipo de Gobierno municipal vamos a seguir trabajando para mantener nuestro gran Carnaval, para mejorarlo y hacerlo más grande y participativo. Quiero animar a todos los vecinos a participar, a llevar sus disfraces y sobre todo a pasar un buen rato en nuestro pueblo y con nuestra gente, ha concluido.