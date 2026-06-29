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Santa Clara finaliza su año Jubilar

PorAntonio Galán

Jun 29, 2026

Estamos a punto de cerrar el Año Jubilar por el V Centenario del Monasterio de Santa Clara de Montilla (11 de julio de 2025 – 12 de julio de 2026), donde Montilla culmina un ciclo de memoria, fe y cultura en torno a uno de sus enclaves más antiguos y queridos: el convento de las Clarisas que durante cinco siglos ha sido faro de espiritualidad franciscana, trabajo silencioso y servicio a la comunidad montillana.

Durante el Año Jubilar, el monasterio ha convirtido en destino de peregrinación: se celebraron eucaristías solemnes, actos devocionales, encuentros culturales y propuestas catequéticas que ayudaron a redescubrir la herencia clarisana: la pobreza evangélica, la alegría sencilla y la fraternidad. Para muchos vecinos y visitantes, cruzar su clausura simbólicamente —a través de celebraciones, visitas guiadas o conciertos sacros— fue también entrar en la historia viva de Montilla, donde la fe se entrelaza con el patrimonio artístico y la tradición popular.

El cierre del Jubileo no es un punto final, sino un envío. Quedan como fruto:

  • Un aprecio renovado por el patrimonio del monasterio y su conservación.
  • La conciencia de que la oración y el trabajo de la comunidad contemplativa sostienen discretamente la vida del pueblo.
  • La invitación a seguir practicando gestos de caridad y reconciliación que dieron sentido al año santo.

Con gratitud a las hermanas clarisas y a todas las personas e instituciones que hicieron posible este tiempo de gracia, Montilla mira adelante con la certeza de que los próximos años heredarán la luz de este Jubileo: una fe más arraigada, un patrimonio más cuidado y una comunidad más unida.

Actos para la finalización del Año Jubilar:

Los días 8, 9 y 10 de julio: Solemne Triduo en acción de gracias por el Año Jubilar
A las 17:00 horas: EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO
A las 19:30 horas: REZO DEL SANTO ROSARIO
A las 20:00 horas: SANTA MISA
Preside: Rvdo. D. ANTONIO PALMA LEÓN (Capellán del Monasterio)

Sábado 11 de Julio
A las 10:30 de la mañana PROCESIÓN EXTRAORDINARIA DE SANTA CLARA
A las 11:00 de la mañana SOLEMNE CELEBRACIÓN DE SANTA CLARA CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR
Preside: Fray SEVERINO CALDERÓN MARTÍNEZ OFM (Guardián de la Fraternidad de Granada)

Por Antonio Galán

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