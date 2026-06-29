La montillana Matilde Bugella, reconocida con uno de los galardones “50 Centinelas” del patrimonio español por la Asociación Hispania Nostra

La distinción reconoce su destacada trayectoria académica y su compromiso con la investigación arqueológica y la conservación del patrimonio histórico.

La profesora e investigadora montillana Matilde Bugella ha sido distinguida por la Asociación Hispania Nostra con uno de los galardones “50 Centinelas”, un reconocimiento creado con motivo del cincuenta aniversario de esta entidad para homenajear a personas e instituciones que destacan por su compromiso con la defensa, investigación y difusión del patrimonio cultural y natural español.

La elección de Matilde Bugella como una de las “50 Centinelas” de Hispania Nostra constituye no solo un reconocimiento a una destacada trayectoria profesional, sino también un motivo de orgullo para Montilla y para toda la provincia, al situar nuevamente el nombre de una investigadora cordobesa entre las figuras más comprometidas con la protección y difusión del patrimonio histórico español, una distinción otorgada en el marco de la celebración de los 50 años de una de las principales entidades españolas dedicadas a la protección del patrimonio cultural, referente en iniciativas como la Lista Roja del Patrimonio y consolidada como una de las voces más influyentes en la conservación del patrimonio español, impulsando proyectos de sensibilización ciudadana, protección de bienes en riesgo y promoción de buenas prácticas en todo el territorio nacional.

Cabe señalar que la importancia de la distinción que ha recibido Matilde Bugella radica también en el prestigio de la entidad que la concede. Hispania Nostra, actualmente presidida por la historiadora del arte Araceli Pereda Alonso, está bajo la Presidencia de Honor S. M. la Reina Dña. Letizia y, con el respaldo de destacadas personalidades como el duque de Alba, o el mecenazgo de la Fundación ACS, la asociación ha impulsado algunas de las iniciativas más relevantes para la conservación del patrimonio en España. En este contexto, formar parte de los “50 Centinelas” supone un reconocimiento de especial relevancia a la trayectoria de Matilde Bugella en favor de la investigación y la difusión del patrimonio histórico. La entrega de los reconocimientos se ha celebrado el pasado viernes 26 de junio en el Pabellón de la Condesa de Barcelona, en la Rosaleda del Parque del Oeste de Madrid.

Vinculación de Hispania Nostra con la provincia de Córdoba

La vinculación de Hispania Nostra con Montilla es especialmente significativa. La asociación impulsora de la conocida Lista Roja del Patrimonio, creada para alertar sobre los bienes culturales en riesgo de desaparición, incorporó en 2023 el histórico edificio de El Parador de Montilla a su Lista Verde, reconociendo así el éxito del proceso de rehabilitación promovido por el Ayuntamiento tras años figurando entre los inmuebles amenazados. Este distintivo acredita que el monumento ha superado la situación de riesgo que motivó su inclusión en la Lista Roja, constituyendo un ejemplo de recuperación patrimonial.

Asimismo, la presencia de Hispania Nostra en Córdoba se ha visto reforzada este año con la concesión de uno de sus Premios a las Buenas Prácticas en el Patrimonio Cultural y Natural de España, al Centro de Información y Recepción de Visitantes (CIR) de la Mezquita-Catedral de Córdoba, distinguido en la categoría de señalización y difusión del patrimonio. El jurado ha reconocido un proyecto que mejora la accesibilidad, la interpretación y el conocimiento del monumento catalogado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, consolidando a Córdoba como un referente nacional en la gestión y divulgación de su legado histórico.

Trayectoria profesional vinculada a la investigación

Matilde Bugella es Licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de Córdoba, y en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia. En la actualidad, presta servicio como asesora de formación en el Centro del Profesorado Priego-Montilla. Su trayectoria investigadora ha sido reconocida con el Premio Antonio Jaén Morente de la Universidad de Córdoba al mejor Trabajo Fin de Máster por la investigación titulada Historia y Arqueología en la Córdoba del siglo XVIII, desarrollada en el marco del Máster en Arqueología de las universidades de Córdoba, Huelva, Málaga y Pablo de Olavide.

Durante su formación doctoral ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Arqueología de la Universidad de Durham (Reino Unido), obteniendo el doctorado con Mención Internacional y calificación cum laude por la tesis La Arqueología en Córdoba durante el siglo XX. De la Comisión Provincial de Monumentos a la Administración Autonómica (1900-1985), un trabajo de referencia para el conocimiento de la evolución de la arqueología cordobesa.

Posteriormente, ha continuado su actividad investigadora, como miembro de los equipos de investigación de los proyectos Spolia omeya, del CSIC, y De Iulius Caesar a los Reyes Católicos: análisis arqueológico de 1500 años de historia en la Mezquita-Catedral de Córdoba y su entorno, del Área de Arqueología de la Universidad de Córdoba.