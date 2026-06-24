Llega el Festival de ballet a Montilla de la mano de Amigos del Ballet

La Asociación Amigos del Ballet, organiza este Festival de Balle que estrenará función este fin de semana con casi 30 artistas sobre el escenario

La Asociación Amigos del Ballet, presidida por Mª Victoria Fernández Córdoba y la dirección técnica de Victoria Pérez Fernández, es una asociación sin ánimo de lucro, que anualmente montan este festival de ballet, que para los ajenos a ballet, es como una «gala» de ballet, aunque dominamos muchos tipos de danza. Durante el festival se mostrarán danzas de Carácter clásico, Contemporáneo, Moderno (tipo broadway) y tango (adaptado al ballet)

El Festival de ballet será el Sábado 27 y Domingo 28 de Junio de 2026 ambos días a las 19:30h, la duración será de entre 1,5h y 2h, y consta de 9 bailes en total (4 primera parte/5 segunda parte), y un saludo final donde se entrega diplomas y regalos a las niñas individualmente.

Las entradas están ya a la venta hasta el Viernes 26 Junio incluido, en el Estanco Avenida María Auxiliadora o directamente en la taquilla del propio Teatro Garnelo, pero claro, corres el riesgo de que te quedes sin ellas.

Desde la La Asociación Amigos del Ballet, señalan que es un espectáculo que podemos asegurar que merece la pena, ya que no es sólo deporte sino arte, lleva mucho esfuerzo detrás y a las niñas les hace mucha ilusión abrir el teatro y verlo repleto.

Sendos días las actuaciones del Festival de ballet se divide en dos partes:

PRIMERA PARTE

Primeros Pasos en Ballet

Varios (Instrumental)

Un Paseo por Londres

Varios Instrumental (Mary Poppins)

Jardín Encantado

Vals de las Flores (Tchaickovski)

Más allá de los Limites

Never Enought (The Greatest Showman)

SEGUNDA PARTE

Destino de Fuego y Pasión

Tango Roxanne (Moulin Rouge)

Brodway Rock

Jailhause Rock (Elvis Presley)

Camino de Esperanza

Al rey de Reyes x Galileo (am.VR)

Ecos del Lago

Varios El lago de los Cisnes (Tchaickovski)

Gracias Por soñar con Nosotas,

Hasta el Próximo Viaje

Mix Variado Musical

Y entre las artistas que nos deleitaran con sus evoluciones sobre las tablas del Teatro Garnelo estan:

GRUPO INICIAL

Alba Cruz Cantero

Andrea Cruz López

Daniela Zafra Sánchez

Gema García Espejo

Martina Raigón Pedrosa

Sofía Barranco Ruz

Valeria Trapero Raya





GRUPO MEDIO

Alejandra Jiménez Hidalgo

Ana Beatriz Zafra Sánchez

Anahí Bellido Caracuel

Blanca Osuna Gómez

Carlota Ramírez Entrena

Carmen López Tejada

Carmen Sánchez Obrero

Guadalupe Jimenez Carmona

Elisa Carmona Rodríguez

Lucía García Espejo

María Alcaide Herrador

Marta Castillero Mesa

Paula Zafra García

Sara Algaba Luque

GRUPO SUPERIOR

Aurora Jiménez Hidalgo

Carla Merino Jiménez

Marta Merino Jiménez

Elena Gracia Cantero

Emilia Chamizo Salas

Laura Córdoba Gracia

Laura Luque Carmona

María Sánchez Obrero

Meses de trabajo, ilusión y muchísimas horas de ensayo… ahora solo queda una cosa, disfrutar con un teatro Garnelo lleno hasta la bandera para ver a nuestras bailarinas brillar.