Llega el Festival de ballet a Montilla de la mano de Amigos del Ballet

La Asociación Amigos del Ballet, organiza este Festival de Balle que estrenará función este fin de semana con casi 30 artistas sobre el escenario
La Asociación Amigos del Ballet, presidida por Mª Victoria Fernández Córdoba y la dirección técnica de Victoria Pérez Fernández, es una asociación sin ánimo de lucro, que anualmente montan este festival de ballet, que para los ajenos a ballet, es como una «gala» de ballet, aunque dominamos muchos tipos de danza. Durante el festival se mostrarán danzas de Carácter clásico, Contemporáneo, Moderno (tipo broadway) y tango (adaptado al ballet)
El Festival de ballet será el Sábado 27 y Domingo 28 de Junio de 2026 ambos días a las 19:30h, la duración será de entre 1,5h y 2h, y consta de 9 bailes en total (4 primera parte/5 segunda parte), y un saludo final donde se entrega diplomas y regalos a las niñas individualmente.
Las entradas están ya a la venta hasta el Viernes 26 Junio incluido, en el Estanco Avenida María Auxiliadora o directamente en la taquilla del propio Teatro Garnelo, pero claro, corres el riesgo de que te quedes sin ellas.
Desde la La Asociación Amigos del Ballet, señalan que es un espectáculo que podemos asegurar que merece la pena, ya que no es sólo deporte sino arte, lleva mucho esfuerzo detrás y a las niñas les hace mucha ilusión abrir el teatro y verlo repleto.
Sendos días las actuaciones del Festival de ballet se divide en dos partes:
PRIMERA PARTE
- Primeros Pasos en Ballet
- Varios (Instrumental)
- Un Paseo por Londres
- Varios Instrumental (Mary Poppins)
- Jardín Encantado
- Vals de las Flores (Tchaickovski)
- Más allá de los Limites
- Never Enought (The Greatest Showman)
SEGUNDA PARTE
- Destino de Fuego y Pasión
- Tango Roxanne (Moulin Rouge)
- Brodway Rock
- Jailhause Rock (Elvis Presley)
- Camino de Esperanza
- Al rey de Reyes x Galileo (am.VR)
- Ecos del Lago
- Varios El lago de los Cisnes (Tchaickovski)
- Gracias Por soñar con Nosotas,
- Hasta el Próximo Viaje
- Mix Variado Musical
Y entre las artistas que nos deleitaran con sus evoluciones sobre las tablas del Teatro Garnelo estan:
GRUPO INICIAL
- Alba Cruz Cantero
- Andrea Cruz López
- Daniela Zafra Sánchez
- Gema García Espejo
- Martina Raigón Pedrosa
- Sofía Barranco Ruz
- Valeria Trapero Raya
GRUPO MEDIO
- Alejandra Jiménez Hidalgo
- Ana Beatriz Zafra Sánchez
- Anahí Bellido Caracuel
- Blanca Osuna Gómez
- Carlota Ramírez Entrena
- Carmen López Tejada
- Carmen Sánchez Obrero
- Guadalupe Jimenez Carmona
- Elisa Carmona Rodríguez
- Lucía García Espejo
- María Alcaide Herrador
- Marta Castillero Mesa
- Paula Zafra García
- Sara Algaba Luque
GRUPO SUPERIOR
- Aurora Jiménez Hidalgo
- Carla Merino Jiménez
- Marta Merino Jiménez
- Elena Gracia Cantero
- Emilia Chamizo Salas
- Laura Córdoba Gracia
- Laura Luque Carmona
- María Sánchez Obrero
Meses de trabajo, ilusión y muchísimas horas de ensayo… ahora solo queda una cosa, disfrutar con un teatro Garnelo lleno hasta la bandera para ver a nuestras bailarinas brillar.