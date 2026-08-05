El Convento de Santa Clara celebra el triduo en honor a su fundadora

Más de ocho siglos después de su nacimiento, Santa Clara de Asís continúa siendo una de las figuras más influyentes de la tradición cristiana. Su mensaje de humildad, solidaridad y defensa de una vida sencilla sigue presente en comunidades religiosas y entre millones de creyentes que encuentran en ella un ejemplo de compromiso y entrega.

Nacida en Asís, Italia, en 1194, Clara Offreduccio pertenecía a una familia noble, pero decidió abandonar los privilegios de su posición para seguir una vida dedicada a la fe y al servicio de los más necesitados. Inspirada por el ejemplo de Francisco de Asís, con quien compartió ideales de pobreza y fraternidad, fundó la orden de las Hermanas Pobres, conocida posteriormente como las clarisas.

Una vida marcada por la sencillez

Santa Clara defendió una forma de vida basada en la austeridad, la oración y la ayuda a los demás. En una época marcada por grandes diferencias sociales, su elección de renunciar a la riqueza familiar representó una ruptura con las costumbres de su tiempo.

Durante décadas dirigió la comunidad del monasterio de San Damián, donde impulsó una espiritualidad centrada en la cercanía con Dios y la importancia de la comunidad. Su liderazgo fue reconocido incluso en un contexto en el que la participación de las mujeres en espacios religiosos y sociales era limitada.

Un legado que permanece en la actualidad

El impacto de Santa Clara continúa visible a través de las comunidades de clarisas presentes en distintos países. Sus seguidores mantienen proyectos relacionados con la oración, la atención a personas vulnerables y la promoción de valores como la paz y la fraternidad.

Además, su figura sigue siendo estudiada por historiadores y especialistas en espiritualidad medieval debido a su papel como una de las primeras mujeres que consiguió una regla de vida religiosa propia aprobada oficialmente por la Iglesia. Su pensamiento también ha sido considerado un referente sobre la importancia de la sencillez frente al consumismo y la búsqueda de una vida con propósito.

Reconocimiento mundial

La Iglesia católica la canonizó en 1255, apenas dos años después de su muerte. Actualmente, su festividad se celebra el 11 de agosto, fecha en la que numerosas comunidades recuerdan su trayectoria y su mensaje.

Santa Clara de Asís es también considerada patrona de la televisión, debido a la tradición que relata que pudo contemplar milagrosamente una celebración religiosa que se estaba desarrollando lejos de su monasterio. Más allá de esta tradición, su nombre permanece asociado a una forma de entender la fe basada en la humildad, la esperanza y el servicio.

A ocho siglos de su desaparición, Santa Clara continúa siendo una figura de actualidad: un símbolo de compromiso con los demás y de una vida guiada por valores que siguen siendo debatidos y buscados en la sociedad contemporánea.