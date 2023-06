Quién marcará los goles del Real Madrid la próxima temporada?

Con la temporada terminada en lo que a posibilidades de títulos se refiere, en el Bernabéu se han puesto manos a la obra para mejorar un equipo que ha demostrado que tiene carencias. Una de las más significativas es la del gol, tanto que ya han empezado a sonar varios nombres con fuerza para recalar en la Casa Blanca para el próximo ejercicio futbolístico.

¿Crack o parche?

Cracks del gol en el mercado no es que haya muchos y cada uno de ellos vale su peso en oro. Por ejemplo, uno es Haaland, aunque es prácticamente imposible se mire por donde se mire sacar al noruego del Manchester City.

El otro gran superclase mundial sería Mbappé . La historia del galo con el club blanco es de esas que parecen un telenovela con entregas de todos los tipos. No obstante, no parece que este verano sea el que ponga punto y final a la llegada del francés a Madrid, y es que el PSG no está por la labor de negociar con nadie.

Quitando a estos dos, solo queda un delantero que sería capaz de ponerse el 9 en el Bernabéu con toda la confianza: Harry Kane. Pero ver al inglés pisar el feudo blanco como local es algo que no entra en los pronósticos de casi ningún experto.

Competencia para Benzema

Por lo tanto, toca tirar de un parche que, al menos, le haga algo de competencia a Benzema y que le permita descansar en algún partido. El francés ha sido el único delantero centro del Madrid en los últimos años, ya que la aportación de Mariano es la misma que la que tiene cualquier espectador que vaya al campo a ver un partido.

No obstante, estos parches le han salido bastante mal al Madrid en los últimos años. Véase el caso de Mariano o el de Jovic que tras llegar por 60 millones de euros no consiguió adaptarse en ningún momento. Los nombres que están sonando para este año no son de los que hacen demasiada ilusión.

Se ha hablado del veterano Joselu del Espanyol, de Vlahovic de la Juventus o del francés Kolo Muani . La verdad es que en Madrid no convence ninguno completamente y, además, se quiere reservar el dinero para intentar traer a Haaland o a Mbappé en el mercado de 2024, aunque hasta entonces alguien tendrá que marcar los goles para un Madrid que anda más falto que nunca en esta parcela.

Lo que es seguro es que vamos a ver un mercado de verano como hacía años que no se vivía en Concha Espina. Los nombres se van a suceder y las grandes inversiones van a ir poco a poco haciéndose, por lo que seguro que alguno de los nombres que hemos visto termina llegando.