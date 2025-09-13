El delegado de Cultura de la Diputación de Córdoba, Gabriel Duque, ha presentado el XXXVI Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas ‘Ciudad de Peñarroya-Pueblonuevo’, “iniciativa que abrirá el plazo de inscripción para los participantes el próximo 24 de septiembre y hasta el 22 de octubre de 2025”.

Así lo ha explicado Duque, quien ha continuado señalando que “se establece un límite de 25 participantes en la modalidad de cante y 10 participantes en la modalidad de baile, que serán seleccionados de acuerdo a los criterios de la organización”.

“La inscripción a esta iniciativa, organizada por el Ayuntamiento, con la colaboración de la Peña Flamenca y Literaria Peñarriblense, y el patrocinio de esta institución provincial, es libre, gratuita y abierta a todo aficionado y profesional del arte flamenco”, ha matizado Duque.

En cuanto al Concurso, el responsable de Cultura de la Diputación ha afirmado que “se celebrará en Peñarroya-Pueblonuevo entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre, con motivo de la Festividad de Santa Bárbara. Así la fase selectiva tendrá lugar los días 1, 8 15, 22 y 29 de noviembre, mientras que la final será el día 6 de diciembre”.

En cuanto a la modalidad de cante, las bases establecen que todos los concursantes deberán interpretar obligatoriamente, una Taranta o una Minera, valorándose la originalidad de la letra. Además, deberán interpretar dos cantes más, a elegir entre los dos grupos especificados en las bases.

En el baile, cada participante deberá ejecutar dos, uno obligatorio, El Taranto, y otro de libre elección dentro de los preseleccionados en las bases del concurso.

La inscripción podrá realizarse telefónicamente, a través del teléfono 615 934 070, en horario de 20.00 a 22.00horas; o por correo electrónico, a la siguiente dirección p.flamencapya@hotmail.com, indicando nombre y apellidos, así como dirección y teléfono de contacto.

En relación con los premios:

en la modalidad de cante: el primer galardonado recibirá 3.800 euros el segundo, 2.200 euros el tercero, 1.100 euros el cuarto 300 euros el quinto 200 euros.

En el apartado de Baile: el primer seleccionado percibirá 2.700 euros el segundo 1.300 euros.

