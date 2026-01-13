Pleno en el «Bootcamp Erasmus+: Diseño y Redacción de Proyectos» de Remonta celebrado en Montemayor

Este pasado fin de semana, el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Montemayor acogió con éxito el «Bootcamp Erasmus+: Diseño y Redacción de Proyectos». Esta acción formativa, diseñada específicamente para jóvenes, miembros de asociaciones y técnicos de la Campiña Sur Cordobesa , tuvo como objetivo principal dotar a los participantes de las herramientas necesarias para transformar ideas en proyectos europeos de alta calidad.

La actividad fue organizada por la entidad Amigos de Europa en estrecha colaboración con la Asociación Juvenil Remonta y el Ayuntamiento de Montemayor, que facilitó tanto el uso de las instalaciones municipales como el Albergue de la localidad para la pernocta de los asistentes.

Formación práctica y estratégica

El bootcamp fue impartido por Javier Morales, formador especializado en programas europeos y ponente de reconocido prestigio a nivel estatal. A lo largo de 12 horas presenciales, los asistentes profundizaron en:

La identificación de líneas de financiación dentro del programa Erasmus+.

La estructura técnica de los formularios de solicitud: objetivos, impacto y evaluación.

El análisis de casos de éxito, como el proyecto «Mindful Scouts» [Foto 1, Foto 2], orientado a la salud mental juvenil mediante el método scout.

Claves para evitar errores comunes y mejorar la puntuación en las próximas convocatorias de enero y febrero.

Compromiso con el tejido asociativo

Desde la organización, se destacó que esta charla intensiva nació de la necesidad de reducir las barreras técnicas y el desconocimiento que a menudo impiden que los colectivos locales accedan a fondos europeos. Gracias al apoyo institucional, la formación fue totalmente gratuita para los participantes , reforzando el compromiso de Montemayor con el empoderamiento juvenil y el fortalecimiento asociativo de la comarca.

El impacto esperado tras este fin de semana es un incremento directo en la participación de los jóvenes de la zona en programas de movilidad y cooperación internacional, posicionando a la Campiña Sur como un referente en la gestión de proyectos de la Unión Europea.