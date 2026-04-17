Ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y entorno

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Enfermero/a para residencia – Castro del Río

Se necesita enfermero/a para residencia de mayores en Castro del Río. La persona seleccionada realizará cuidados sanitarios, administración de medicación, control de constantes y seguimiento de los usuarios. Se requiere Diplomatura o Grado de Enfermería, sin experiencia previa obligatoria. Se ofrece contrato de 240 días, salario de 1.567€ brutos mensuales y turnos de mañana/tarde con fines de semana alternos.

Oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo

Encargado/a de obra – Montilla

Se busca encargado/a de obra ferroviaria para supervisión y coordinación de trabajos en proyectos de construcción. La persona seleccionada realizará el control de personal, maquinaria, subcontratas y seguridad en obra. Se requiere experiencia en obras ferroviarias y formación técnica. Se ofrece contrato indefinido, desarrollo profesional y entorno especializado en ingeniería civil.

Oferta publicada en Infojobs

Mozo/a de almacén – Montilla

Se busca mozo/a de almacén para tareas de reposición, control de stock, atención al cliente y facturación. La persona seleccionada trabajará en la gestión y mantenimiento del almacén. Se requiere ESO, experiencia mínima de 1 año y se valorará el manejo de carretilla elevadora y terminales de radiofrecuencia. Se ofrece jornada completa con salario entre 17.000 y 18.000€ brutos anuales

Oferta publicada en Infojobs

Técnico de Soporte – Montilla

Se busca técnico/a de soporte para gestión de instalaciones industriales en planta. La persona seleccionada realizará actualización de planos, gestión documental, coordinación con proveedores y apoyo en incidencias técnicas. Se requiere FP o ingeniería técnica, conocimientos de AutoCAD e instalaciones industriales, y nivel de inglés B1. Se ofrece contrato indefinido.

Oferta publicada en el portal de empleo de Carrier

Mozo de almacén/reponedor – Lucena

Se necesita mozo de almacén/reponedor para máquinas expendedoras de Lucena. Las funciones a realizar serán la reposición y apoyo en la gestión del almacén. Es necesario tener certificado de discapacidad igual o superior al 33% y vehículo propio. Se ofrece contrato temporal de un año con posibilidad de indefinido, jornada parcial de 9,5 horas semanales aproximadamente e incorporación inmediata.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com