Ofertas de empleo disponibles en Montilla

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Conductor/a de camión T.I.R. en Montilla

Empresa busca incorporar 6 conductores/as internacionales para vehículos de lona en Montilla. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, con horario adaptado al tacógrafo y la ruta.

El salario es de 1.558 euros brutos mensuales, con pagas extras prorrateadas. La fecha límite de inscripción es el 11 de septiembre de 2026.

Oferta publicada en el Servicio Andaluz de Empleo

Supervisor/a de producción en Montilla

Carrier busca supervisor/a de producción para gestionar un equipo de 20 a 30 operarios y garantizar los objetivos de producción, calidad, seguridad y entrega. Coordinará las actividades de fabricación, resolverá incidencias y participará en proyectos de mejora continua.

Se requiere Ingeniería Técnica Industrial o similar, 2-3 años de experiencia en entornos industriales, experiencia gestionando equipos e inglés mínimo B1. Contrato indefinido, jornada parcial y trabajo presencial los fines de semana, de 6:00 a 18:00 horas.

Oferta disponible en Linkedin

Electricista / cuadrista en Montilla

Automatismos ITEA busca electricistas y cuadristas para montaje y conexionado de cuadros eléctricos y maquinaria, interpretación de esquemas, tirada de cables, instalación de bandejas, diagnóstico de averías y puesta en marcha de instalaciones. Se requiere al menos 2 años de experiencia y formación de Grado Medio.

Se valoran conocimientos de soldadura. Se ofrece contrato indefinido, jornada completa, salario de 21.000 a 26.000 euros brutos anuales y posibilidades de crecimiento profesional.

Oferta publicada en InfoJobs

Administrativo/a para gestión y tramitación de servicios en Córdoba

Una empresa de Córdoba busca incorporar de manera inmediata un/a administrativo/a para trabajar de forma presencial y a jornada completa, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 16:00 horas.

La persona contratada se encargará de gestionar avisos y partes, atender llamadas, programar citas, coordinar al personal técnico y realizar el seguimiento de los servicios.

Oferta publicada en Tablondeanuncios.com



Conductor/a C de distribución de frutas y verduras en Montilla

Empresa hortofrutícola busca conductor/a con permiso C, CAP y tarjeta de tacógrafo digital en vigor para realizar rutas de reparto, carga y descarga, revisión de pedidos, gestión de albaranes y atención a clientes. Se requiere al menos un año de experiencia en conducción y reparto, valorándose experiencia con productos frescos.

Se ofrece contrato inicial de dos meses mediante ETT, jornada completa, posibilidad de incorporación a plantilla, salario según convenio e incorporación inmediata.

Oferta disponible en InfoJobs