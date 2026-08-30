Empleo destina 8,2 millones para reforzar la FPE de personas desempleadas y ocupadas en Córdoba

La convocatoria pondrá en marcha acciones de formación en el trabajo y nuevas ofertas de Formación Profesional de Grados B y C para responder a las necesidades del mercado laboral

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha puesto en marcha una nueva línea de subvenciones para financiar la oferta de Formación Profesional para el Empleo (FPE) 2026, dotada con 8.203.087 euros y dirigida a mejorar la cualificación de personas trabajadoras desempleadas y ocupadas en la provincia. Con esta inversión se lanza una oferta que integra tanto la formación en el trabajo como las nuevas ofertas de Formación Profesional de Grados B y C, con el objetivo de responder a las necesidades del tejido productivo cordobés.

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública en Córdoba, Marina Montes ha explicado que con esta actuación, “la Junta de Andalucía reafirma su compromiso con una Formación Profesional para el Empleo moderna, flexible y de calidad, orientada a anticiparse a los cambios del mercado laboral y concebida como una herramienta estratégica para mejorar la empleabilidad de las personas trabajadoras, impulsar la competitividad”.

La programación, que combina las modalidades presenciales, d e teleformación y virtual”, se articula en cinco líneas de actuación.

La Línea 1 centrada en las ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras desempleadas, en modalidad presencial.

La línea 2 dirigida a ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras desempleadas, en modalidad de teleformación, y una línea 2 bis de ofertas formativas de formación en el trabajo para personas trabajadoras ocupadas, en modalidad de teleformación.

Con respecto a la línea 3, subvencionará ofertas de formación profesional de Grados B y C para personas trabajadoras desempleadas, en modalidad presencial y virtual.

La línea 4, que permitirá impartir ofertas de formación profesional de Grados B dirigidas a personas trabajadoras ocupadas, en modalidad virtual.

A esta oferta formativa hay que sumar, además, las recientes convocatorias impulsadas por el Gobierno andaluz, a través de Empleo, en distintos ámbitos, como la formación dirigida a personas trabajadoras autónomas, el Proyecto Singular para la Base Logística del Ejército de Tierra, la formación con compromiso de contratación y los proyectos de Empleo y Formación. En el conjunto de la provincia, estas nuevas convocatorias representan una inversión de más de 16 millones de euros, que se añaden a los más de 8 millones de euros de la oferta de Formación Profesional para el Empleo (FPE) 2026, reforzando así de manera significativa los recursos destinados a mejorar la cualificación y las oportunidades laborales de la población.

Para la responsable territorial, esta inversión refleja la firme apuesta del Gobierno andaluz por la formación como una de las principales herramientas para favorecer la inserción laboral y facilitar el acceso a un empleo, “se trata de mejorar las competencias de las personas y aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo y desarrollar una trayectoria profesional”.