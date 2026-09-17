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Carrier Montilla convoca un Curso de electricista

PorAntonio Galán

Sep 17, 2026

Carrier Montilla pone en marcha una iniciativa privada de formación para profesionales que busquen empleo en el oficio de ELECTRICISTA (E0226).

El objetivo es formar a un grupo de personas para que, una vez superadas las pruebas, puedan ser consideradas en futuras contrataciones de la empresa.

La duración del curso será de 78 horas y tendrá lugar del 23 de Septiembre al 9 de Octubre en las instalaciones de Carrier Montilla.

Se priorizarán aquellos CV que cumplan algunos de los siguientes requisitos:

  • Experiencia previa en electricidad , montajes de cuadros eléctricos y conexiones.
  • Ciclos de grado medio y/o superior en Electricidad.
  • Ciclos y/o cursos relacionados con Electricidad.

Si te interesa debes enviar tu CV desde hoy mismo y hasta el 21 de septiembre, a la siguiente dirección de correo electrónico: rrhh.montilla©carrier.com indicando en el asunto: CURSO ELECTRICISTA E0226.

Se contactará con las personas admitidas telefónicamente el 22 de septiembre.

Por Antonio Galán

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