Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Empleo

Ofertas de empleo disponibles en Montilla

PorAntonio Galán

Mar 11, 2026

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Operador de almacén en Montilla

Empresa en Montilla (Córdoba) busca operador de almacén para contrato temporal de 90 días a jornada completa (9:00-14:00 y 15:30-18:30) con salario de 1.600 € brutos/mes y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen preparación de pedidos, recepción y colocación de material, y embalaje de productos. Se requiere experiencia mínima de 6 meses en carga, descarga o almacén, y educación secundaria básica o equivalente.

Oferta de empleo gestionada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE)


Mozo de almacén–reponedor – Lucena (Córdoba)

Supera Gestión Integral de Servicios busca mozo de almacén-reponedor para reposición de máquinas expendedoras en Lucena, con contrato anual a jornada parcial de unas 9,5 h/semana y posibilidad de pasar a indefinido.

Se requiere certificado de discapacidad ≥33 % o incapacidad compatible, y vehículo propio. Incorporación inmediata. Salario a convenir.

Oferta de empleo vista en Tablondeanuncios.com


Becario/a de Ingeniería de Fabricación en Montilla

Carrier busca estudiante de Ingeniería para incorporarse como becario/a en el área de Producción en Montilla (Córdoba) a jornada parcial. El puesto permite participar en planificación y seguimiento de producción, análisis de procesos, mejora continua y elaboración de documentación técnica.

Se requiere estar en penúltimo o último curso de Ingeniería, disponibilidad mínima de 30 horas semanales, convenio de prácticas con el centro de estudios y nivel de inglés B2. Se ofrece convenio de prácticas y desarrollo profesional en un entorno industrial.

Oferta de empleo encontrada en la red profesional Linked


Responsable de Seguridad y Salud en Montilla

IMATHIA Construcción SL busca responsable de Seguridad y Salud para contrato indefinido a jornada completa en Montilla (Córdoba). La persona supervisará e implementará estándares de seguridad, salud y medio ambiente en obra, coordinando con contratistas y equipos de campo, realizando inspecciones y elaborando informes técnicos.

Se requiere titulación en Ingeniería o similar, formación en Prevención de Riesgos Laborales, más de 5 años de experiencia en supervisión de seguridad en obra y conocimiento de normativa PRL y ambiental.

Oferta de empleo gestionada por InfoJobs

Ya se ha anunciado la Oferta de Empleo Público para la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil: 3.240 plazas totales

Más información en:

https://www.interior.gob.es/opencms/en/detail-pages/article/Interior-convoca-este-2026-la-mayor-oferta-publica-de-empleo-para-las-Fuerzas-de-Seguridad-de-los-ultimos-quince-anos

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Cultura Empleo Religión

La Feria Cofrade de España e Iberoamérica aspira a ser un referente internacional en la creación de arte sacro

Mar 9, 2026 Antonio Galán
Empleo

Nueva tanda de ofertas de empleo en Montilla

Mar 2, 2026 Antonio Galán
Empleo

Educación publica la convocatoria de 5.047 plazas de 66 especialidades para las oposiciones del mes de junio

Feb 25, 2026 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *