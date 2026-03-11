Ofertas de empleo disponibles en Montilla

Montilla presenta en estos momentos distintas oportunidades laborales en sectores como la industria agroalimentaria, el comercio, la hostelería o los servicios. Tanto si buscas un puesto fijo como si prefieres un trabajo temporal, aquí puedes encontrar una selección de vacantes activas adaptadas a diferentes perfiles y niveles de experiencia.

A continuación, te mostramos algunas de las ofertas de empleo más destacadas esta semana en Montilla y su entorno:

Operador de almacén en Montilla

Empresa en Montilla (Córdoba) busca operador de almacén para contrato temporal de 90 días a jornada completa (9:00-14:00 y 15:30-18:30) con salario de 1.600 € brutos/mes y pagas extras prorrateadas. Las funciones incluyen preparación de pedidos, recepción y colocación de material, y embalaje de productos. Se requiere experiencia mínima de 6 meses en carga, descarga o almacén, y educación secundaria básica o equivalente.

Mozo de almacén–reponedor – Lucena (Córdoba)

Supera Gestión Integral de Servicios busca mozo de almacén-reponedor para reposición de máquinas expendedoras en Lucena, con contrato anual a jornada parcial de unas 9,5 h/semana y posibilidad de pasar a indefinido.

Se requiere certificado de discapacidad ≥33 % o incapacidad compatible, y vehículo propio. Incorporación inmediata. Salario a convenir.

Becario/a de Ingeniería de Fabricación en Montilla

Carrier busca estudiante de Ingeniería para incorporarse como becario/a en el área de Producción en Montilla (Córdoba) a jornada parcial. El puesto permite participar en planificación y seguimiento de producción, análisis de procesos, mejora continua y elaboración de documentación técnica.

Se requiere estar en penúltimo o último curso de Ingeniería, disponibilidad mínima de 30 horas semanales, convenio de prácticas con el centro de estudios y nivel de inglés B2. Se ofrece convenio de prácticas y desarrollo profesional en un entorno industrial.

Responsable de Seguridad y Salud en Montilla

IMATHIA Construcción SL busca responsable de Seguridad y Salud para contrato indefinido a jornada completa en Montilla (Córdoba). La persona supervisará e implementará estándares de seguridad, salud y medio ambiente en obra, coordinando con contratistas y equipos de campo, realizando inspecciones y elaborando informes técnicos.

Se requiere titulación en Ingeniería o similar, formación en Prevención de Riesgos Laborales, más de 5 años de experiencia en supervisión de seguridad en obra y conocimiento de normativa PRL y ambiental.

