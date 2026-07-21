Nueva convocatoria de ayudas para instalar cajeros en municipios en riesgo de exclusión financiera

La Junta de Andalucía ha publicado la convocatoria de ayudas destinada a la instalación y mantenimiento de cajeros automáticos en municipios y núcleos de población en riesgo de exclusión financiera correspondiente al año 2026. La iniciativa, impulsada a través de Andalucía TRADE, adscrita a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación, tiene como finalidad reforzar el acceso de la ciudadanía a servicios financieros básicos y al efectivo, especialmente, en el medio rural andaluz.

La convocatoria, dotada con 300.000 euros, está dirigida a entidades locales andaluzas y busca apoyar la inclusión financiera en aquellos municipios o núcleos de población de más de 500 habitantes que no disponen de oficinas bancarias abiertas al público ni de cajeros automáticos. Podrán solicitar estas ayudas los ayuntamientos que ya fueron beneficiarios de la línea anterior, para sufragar gastos de funcionamiento y mantenimiento de los cajeros, y también aquellos que deseen instalar este servicio por primera vez. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el próximo 31 de octubre

Esta nueva convocatoria da continuidad a la línea de ayudas puesta en marcha en 2025 por la Junta de Andalucía a través de Andalucía TRADE. La primera edición contó con una dotación presupuestaria de 300.000 euros y superó las previsiones iniciales, con solicitudes de subvención para 18 cajeros automáticos, que podrían beneficiar a más de 14.000 vecinos de municipios y núcleos rurales de Málaga, Sevilla, Córdoba, Granada y Cádiz.

Entre las actuaciones ya ejecutadas, figura la instalación del primer cajero en Villa del Guadalhorce, en Alhaurín el Grande, Málaga, que da servicio a alrededor de 800 vecinos. También se incluye el caso de Fuente Palmera, en Córdoba, donde se han instalado cajeros en las pedanías de Cañada de Rabadán, La Ventilla, El Villar y Silillos, con una población beneficiaria estimada en torno a las 2.200 personas, y la actuación en Igualeja, municipio malagueño de aproximadamente 700 habitantes.

El resto de ayuntamientos beneficiarios de la anterior convocatoria continúan avanzando en las gestiones necesarias para la instalación efectiva de los cajeros automáticos previstos.

Según el informe de Inclusión Financiera 2025 del Banco de España, todavía existen municipios andaluces sin acceso presencial a servicios bancarios y al efectivo, lo que pone de manifiesto la persistencia de riesgos de exclusión financiera territorial, especialmente en áreas rurales.

En este contexto, la nueva línea de ayudas contribuirá al mantenimiento de servicios básicos en zonas rurales y a faciltar el acceso al efectivo a la ciudadanía. Con esta actuación, la Junta de Andalucía refuerza su apuesta por la inclusión financiera y por la igualdad de oportunidades entre territorios, mediante incentivos orientados a facilitar la vida diaria de la ciudadanía y favorecer la actividad económica en el medio rural.