La Diputación abre la puerta de Europa a los jóvenes de la provincia a través del centro Europe Direct Córdoba

Formación, empleo o voluntariado; un abanico de oportunidades esperan a quienes quieran ampliar su conocimiento o conocer un poco mejor el viejo continente

Los meses estivales son propicios para buscar qué hacer con nuestro futuro, principalmente entre la población más joven de la provincia de Córdoba, de ahí la importancia de conocer cuáles son las oportunidades que la Unión Europea nos ofrece como ciudadanos miembro. En este punto juega un papel fundamental el Centro Europe Direct de la Diputación de Córdoba, espacio en el que la juventud cordobesa puede acceder a información sobre las distintas opciones que existen.

Este centro, dependiente de la Delegación de Juventud y único de sus características, se presenta como “una herramienta fundamental para obtener información y asesoramiento sobre cómo acceder a programas europeos de movilidad, de voluntariado, de formación y participación”.

De este modo lo afirma la delegada de Juventud en la institución, Sara Alguacil, quien subraya la importancia de contar con este recurso que “pone Europa al alcance de los jóvenes de nuestra provincia”. En la oficina Europe Direct Córdoba, reitera Alguacil, “cualquier chico o chica de nuestros pueblos que tenga la inquietud de conocer Europa se puede acercar para obtener información de primera mano de todas las opciones que existen y cuál de ellas se acerca más a sus intereses”.

“Hablamos de un servicio integral que ofrece tanto a los jóvenes como a cualquier profesional que trabaje en el sector juvenil un servicio de información y orientación sobre oportunidades de aprendizaje y participación a nivel europeo”, subraya la delegada de Juventud.

Para acercar aún más estas propuestas a los jóvenes de la provincia, señala Alguacil, “durante los meses de verano, Europe Direct Córdoba va a participar en unas jornadas de estudiantes de verano, organizadas por el Ayuntamiento de Hornachuelos. Unas charlas que tendrán lugar el 22 de julio y el 5 de agosto y que permitirán acercar las oportunidades de formación y empleo que ofrece Europa a la juventud”.

Erasmus + y Cuerpo Europeo de Solidaridad, dos iniciativas juveniles asentadas

Entre las acciones europeas que cuentan con un mayor grado de conocimiento entre la población juvenil destaca Erasmus+, programa que permite estudiar durante un periodo en otro país europeo, así como realizar prácticas profesionales o participar en intercambios juveniles y desarrollar proyectos de educación no formal.

Según Alguacil, “el Erasmus+ está dirigido principalmente a estudiantes, jóvenes, profesorado, personal educativo y organizaciones juveniles, ofreciendo experiencias que favorecen el aprendizaje, la autonomía y la empleabilidad”.

Por otro lado, desde la UE se pone en marcha el conocido como Cuerpo Europeo de Solidaridad, gracias al cual se ofrece a jóvenes de entre 18 y 30 años la posibilidad de participar en proyectos de voluntariado o solidaridad, tanto en su propio país como en el extranjero, abarcando ámbitos como la inclusión social, el medio ambiente, la cultura, la atención a personas vulnerables o la respuesta ante emergencias.

Si lo que se busca es trabajo, lo ideal es conocer EURES, red europea de cooperación para el empleo que facilita el acceso al mercado laboral en los países de la Unión Europea, así como en otros países del Espacio Económico Europeo. A través de este servicio, es posible consultar ofertas, recibir orientación laboral, conocer las condiciones de trabajo de cada país y obtener asesoramiento para la movilidad laboral internacional.

Portal Europeo de la Juventud: todas las opciones que ofrece Europa en un solo click

El Portal Europeo de la Juventud reúne en un único espacio información sobre todas las iniciativas europeas dirigidas a jóvenes. A través de él pueden consultarse todas aquellas convocatorias que permanecen abiertas, además de oportunidades de movilidad, actividades de participación, programas europeos y recursos prácticos para vivir, estudiar, trabajar o hacer voluntariado.

En el ámbito formativo y como antesala a esa primera oportunidad laboral, la UE ofrece también a los jóvenes la opción de realizar prácticas en sus instituciones, ya que se convocan de manera periódica programas dirigidos a titulados universitarios y jóvenes profesionales. Unas estancias que permiten conocer de primera mano el funcionamiento de las instituciones europeas y adquirir experiencia en ámbitos como la administración pública, la comunicación, el derecho, la economía, el medio ambiente o las políticas europeas.

Para la delegada de Juventud de la Diputación de Córdoba, “participar en cualquiera de estas iniciativas supone una excelente oportunidad para desarrollar competencias, mejorar el currículum, fortalecer el aprendizaje de idiomas y vivir una experiencia internacional enriquecedora”.

Por último, para aquellos jóvenes cordobeses cuyos intereses pasen por conocer Europa viajando, desde Europe Direct pueden aconsejarles también sobre DiscoverEU, iniciativa que brinda la oportunidad a quienes alcanzan los 18 años de recorrer el continente, principalmente en tren y mediante un pase financiado por la Unión. Quienes se decidan por esta opción, además del viaje, podrán participar en actividades culturales y educativas que promueven el conocimiento del patrimonio europeo.

Para trasladar de manera cercana y directa todas estas propuestas a la juventud cordobesa está Eurodesk, red de información juvenil especializada en oportunidades internacionales para jóvenes de la que la Diputación de Córdoba forma parte activa desde 2009 con su centro Europe Direct Córdoba.

– Europe Direct Córdoba en https://europedirect.dipucordoba.es/

– Portal Europeo de la Juventud https://youth.europa.eu/home_es