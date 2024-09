No estaba muerto, estaba de parranda

Y al primer día de cole apareció Miguel Sánchez, 5º Tte. de alcalde y concejal de Deportes, Festejos, Educación y Juventud a tiempo parcial, tras varias semanas perdido de la actualidad municipal, no sabemos si con la alegría de unos o la tristeza de otros,

Mucho se especuló sobre la desaparición de Miguel Sánchez de los actos previos a la Fiesta de la Vendimia, y es que para el que no lo sepa, tras último Pleno de Julio y por tanto fuera de su control, se pidió una renuncia temporal a su excedencia del 15 de Agosto al 9 de Septiembre, imaginamos que para que le diera tiempo para preparar las maletas y descansar a su llegada de la Vuelta ciclista a España se realizó del 17 de Agosto al 8 de Septiembre. Había que llegar fresco para ponerse al día de los que haceres municipales.

Detalles como el cambio de festivo del lunes al viernes de la Fiesta de la Vendimia, corregido de por vida en el pleno de esta semana, y que como titular del ramo no pudo explicarlo ya que estaba de parranda ciclista por la bella geografía que jalona nuestra España.

Tambien nos preocupa lo que ha ganado estas semanas de renuncia temporal, ya que de nuestros impuestos no ha cobrado, y en el que ha estado bajo el amparo de la empresa privada Unipublic, encargada de gestionar previo contrato las llegadas, pases publicitarios y metas de la Vuelta ciclista a España, que eso si se pagan con nuestros impuestos.

No pasa nada

Que Montilla triplica la media nacional en criminalidad y los delitos de lesiones y riña tumultuaria suben un 57%, no pasa nada.

Que hago un bando exigiendo la limpieza de solares urbanos bajo multa y con fecha tope del 1 de Junio y dejo al emblema de Montilla cubierto de jaramagos 3 meses y medio, no pasa nada.

Que me cargo la Feria de la Artesanía, por una obras en Envidarte y que traslado a la Puerta de Montilla, pero después vemos que no hay potencia eléctrica allí y he de volver al Envidarte, pues no pasa nada.

Que nos quedamos sin Cata del Vino y teniendo ese pozo sin fondo económico que es Envidarte vacío, nos conformamos con la feria de la Tapa y el Vino, pues no pasa nada.

Que uso la puerta giratoria para recolocar antiguas concejalas o concejales en activo para emplearles en empresas y entes publicas, no pasa nada.

Quizás tenía que haber hecho como ya hizo nuestro líder supremo, Pedro Sánchez y publicar una carta abierta a la ciudadanía declarando que lo deja temporalmente por amor, por amor incondicional al ciclismo. Son cosas del amor y quien no hecho alguna locura por amor.

Lo dicho, no había motivos para preocuparse ya que a nuestro 5º Tte. de alcalde y concejal de Deportes, Festejos, Educación y Juventud a tiempo parcial, ni estaba enfermo, ni de vacaciones, ni tenia ningún problema, como le pasó a Blanco Herrera y que relató Rolando Laserie no estaba muerto, estaba de parranda, de parranda ciclista.