Adiós a la Feria de artesanía 2024 por la enésima obra en Envidarte

La V Edición de la Feria de Artesanía «Montilla hecho a Mano» tendrá que esperar al 2025 para celebrarse ante la nueva obra en Envidarte, esta vez para ampliar deficiente suministro eléctrico existente.

Ante la negativa por parte del Ayuntamiento de aplazar dos semanas el comienzo de las obras, la Asociación Cultural de Artesanos Solano Salido, organizadora de este evento, he emitido un comunicado en el que señala como «Se le hizo saber al Tte. de alcalde nuestra sorpresa, malestar e impotencia que siente está comisión formada por la Junta Directiva, por la decisión unilateral por parte del ayuntamiento de comenzar unas obras sin tener en cuenta el acuerdo entre el Ayuntamiento y la Asociación de Artesanos, con un año de antelación, para realizar la Feria los días 20-21-22 de septiembre .»

La Fiesta del Vino y la Tapa 2024 se tendrá que realizar en la Plaza Puerta de Montilla en la fecha prevista y que debido a su formato, de stand independientes, no se verá afectada en gran medida.

Desde al Ayuntamiento, señala el comunicado, Se nos ofreció montar la artesanía por esa zona en carpas de 3m. en la calle, algo que vemos inviable por el calor y sin sombras en esa zona y nuestros productos sin seguridad. Hay que tener en cuenta que lo expuesto por nuestros artesanos de la ZIA, suelen ser objetos únicos, algunos de alto valor y de fácil sustracción.

Nuevas fechas, distintos problemas

La obra en cuestión se prevé que empiece el 4 de septiembre en Envidarte y se estima desde el consistorio que tendrá una duración de dos meses. Consisten en reforzar la línea eléctrica dentro de la nave y en la zona exterior del recinto.

La nueva fecha debería ser a partir de noviembre ya que, aun siendo optimistas con los plazos, habría que organizarlo todo (unas dos semanas) y sin la Fiesta del Vino y la Tapa que siempre este evento atrae público, solos y en pleno invierno en la nave de Envidarte no íbamos a tener afluencia de público….. al no poder realizar la feria con un mínimo de calidad y muy a nuestro pesar hemos decidido al no darse las condiciones idóneas no realizar este año la V Feria de Artesanía «Montilla Hecho a Mano».

Feria de la Artesanía 2023

Atrás dejan los artesanos y artesanas de la Asociación Cultural de Artesanos Solano Salido, no solo una gran oportunidad de mostrar los trabajos de los artesanos locales y foráneos, un año de preparativos y una solicitud de subvención para este evento a la Junta de Andalucía que de venir aprobada tendremos que devolver.

Un Envidarte que es pozo sin fondo de dinero público y que no deja de ser unas naves, sin Cata del Vino, sin Feria de la Artesanía, una Feria del Santo falta de artistas reconocidos (no como en los pueblos circundantes), empresas que emigran, robos y falta de Policía y Guardia Civil, …. la impresión es que Montilla necesita una mano.