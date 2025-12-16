Más de 705.000 euros en 2024 al Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha celebrado este 15 de diciembre la 54ª sesión ordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro, una cita que ha servido para hacer balance del trabajo desarrollado durante 2024 y seguir avanzando en una gestión coordinada de este espacio natural protegido. La sesión ha tenido lugar en el Centro de Visitantes Venta Nueva, en el municipio de Cardeña, y ha reunido a representantes institucionales, sociales y técnicos vinculados al parque.

La Junta Rectora, órgano colegiado de carácter consultivo y de participación adscrito a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y presidido por Bartolomé Valle Buenestado, se configura como un espacio de encuentro entre la Administración autonómica y el territorio. En este contexto, la sesión ordinaria ha permitido compartir información, contrastar líneas de actuación y reforzar el compromiso común con la conservación de los valores naturales y culturales del parque.

Uno de los momentos centrales de la reunión ha sido la presentación de la Memoria Anual de Actividades y Resultados correspondiente a 2024. Este documento recoge el conjunto de actuaciones desarrolladas a lo largo del año y sitúa la inversión final en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro en 705.259,29 euros. Una inversión orientada a ámbitos clave como la gestión forestal, la prevención y extinción de incendios, la conservación de los ecosistemas, el mantenimiento de infraestructuras y el impulso de un uso público compatible con la protección del espacio.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Córdoba, Rafael Martínez, ha asistido a la sesión de la Junta Rectora y ha valorado el alcance de estas actuaciones, señalando que la inversión ejecutada en 2024 “ha reflejado un trabajo constante y planificado para atender las necesidades reales del parque”. Martínez ha indicado que este esfuerzo presupuestario “ha permitido actuar sobre el monte, mejorar infraestructuras y seguir reforzando la prevención frente a los incendios forestales, que es una prioridad en un espacio de estas características”.

En el marco de esta planificación, el delegado territorial ha puesto el acento en las actuaciones previstas en materia forestal. Rafael Martínez ha destacado que se ha publicado una licitación de obra para la ejecución de tratamientos selvícolas en el Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro por un importe de 456.872,52 euros. Según ha explicado, estos trabajos forestales se han planteado con el objetivo de reducir el riesgo de incendios, mejorar el estado de las masas forestales y restaurar hábitats en un entorno que alberga especies de alto valor ecológico, como el lince ibérico y el águila imperial. A su juicio, esta actuación “ha supuesto un paso más en la gestión activa y preventiva del monte, alineada con la conservación de la biodiversidad”.

La sesión de la Junta Rectora también ha abordado cuestiones relacionadas con la proyección social y la implicación ciudadana en el parque. En este sentido, se ha tratado la ratificación de los ganadores de los premios concedidos por este órgano, los galardones “Bolo de Fotografía” y “Lince Ibérico”, así como el reconocimiento a las personas participantes por su labor de promoción del Parque Natural Sierra de Cardeña y Montoro y su contribución a la conservación de sus recursos y valores. Rafael Martínez ha señalado que estas iniciativas “han ayudado a reforzar el vínculo entre la población y el parque, fomentando una mirada respetuosa y comprometida con su entorno”.

El uso público y los equipamientos del parque han tenido también un espacio destacado en la reunión. El delegado territorial ha reseñado que hasta el martes 16 de diciembre permanece abierto el plazo de licitación para la concesión del Centro de Visitantes y del bar restaurante Venta Nueva. Martínez ha subrayado que este centro cuenta con una dotación interpretativa renovada, con paneles, maquetas y elementos audiovisuales actualizados, que permiten explicar de forma clara y atractiva los valores naturales, geológicos y etnográficos del parque. En su opinión, esta concesión “ha representado una oportunidad para mejorar la atención a las personas visitantes y para dinamizar la actividad económica ligada al espacio natural”.

La jornada ha finalizado con un acto demostrativo de productos adheridos a la Marca Parque Natural de Andalucía, un distintivo de calidad impulsado por la Junta de Andalucía que facilita al empresariado vinculado a los espacios naturales protegidos el acceso a nuevos canales de promoción, difusión y comercialización. Rafael Martínez ha asegurado que esta marca “es una herramienta eficaz para unir conservación y desarrollo local, poniendo en valor productos y servicios que se identifican con la sostenibilidad y el territorio”.