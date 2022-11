Maria del Mar Marqués se proclama campeona popular del XL Cross Internacional de Itálica

La atleta montillana Maria del Mar Marqués Córdoba, se impuso en la categoría popular del XL Cross Internacional de Itálica.

Ayer se celebró en la capital hispalense el XL Cross Internacional de Itálica, que ha contado con un total de más de 70 participantes en la categoría Internacional Masculina, más de 50 en la Internacional Femenina a los que hay que añadir los 3.269 atletas del resto de las categorías.

Maria del Mar Marqués Córdoba (Atletismo Cueva Nerja-Uma) se subió a lo mas alto del podio consiguiendo un tiempo de 18:19 , seguida muy de cerca por Belén Infantes Rojas, (Guadalhorce – Álora) con 18:26 tras la cual llegó Irene Rancaño López, (Club Atletismo Alcorcón) con un tiempo de 19:23.

Montilla Abierta: ¿Qué supone haber ganado en Itálica?

Maria del Mar Marqués Córdoba: Para mi supone una satisfacción enorme, es un cross que llevo corriendo desde que era una niña, y siempre he soñado con llegar a ser la primera y poder coronarme con la típica corona de laurel que ponen a la primera y por fin hoy lo he conseguido, en anteriores ediciones he quedado dos veces tercera y dos segunda, incluso una de las veces que quede segunda fue a 1 segundo de la primera, por eso el subir hoy a lo más alto pues es un sueño que me faltaba por cumplir, se podría decir que ha sido una piececita más que coloco en mi puzle de carrera deportiva

M.A.: ¿Qué ha sido lo más duro de la prueba?

M.M.M.C.: La prueba ha sido estupenda, no ha hecho ni frío ni calor, la temperatura ideal, lo más duró son los entrenamientos, muchas palizas y mucho tiempo el que le dedico a este deporte, pero bueno todo merece la pena y todos los baches se olvidan cuando salen las cosas bien.

M.A.: Tras ese esfuerzo y ya con la recompensa en tu mano…, ¿a quien/quienes les dedicas este triunfo?

M.M.M.C.: Me gustaría agradecérselo en primer lugar a mi entrenador, Ibrahim, que está siempre ahí al pie del cañón, el entrenamiento es lo más importante para conseguir éxitos, y él está adecuando perfectamente los entrenamientos a mi tiempo y mis posibilidades, también me gustaría agradecer a la Clínica de fisioterapia Dual y a sus profesionales el trabajo que están haciendo por mí, para que pueda estar dentro de lo posible al 100%, en tercer lugar a mi Club, el Trops Cueva de Nerja, por acogerme y darme la oportunidad de poder ir a muchísimas competiciones que a nivel individual no podría llegar, y por último a mis amigos/as, compañeros/as y en especial a mi familia porque desde que tengo uso de razón están apoyándome e involucrándose en cada decisión que tomo.

Maria del Mar sigue siendo un ejemplo de esfuerzo, tenacidad y amor por el atletismo, valores todo que a buen seguro le harán llegar lejos en el deporte y en la vida.

Antonio Galán