Mareando la perdiz en la Plaza de la Aurora

Mientras el Ayuntamiento de Montilla escurre el bulto sobre el asunto de los ruidos y suciedad de la Plaza de la Aurora, aprovecha para poner vecinos contra vecinos para marear la perdiz, obviando la solución mas sencilla y mas demandada: policía.

Así es, os traemos un nuevo capítulo del Ayuntamiento de Montilla, tras el exterminio ético de las palomas, arrasar edificios emblemáticos para zonas verdes y hacer fiestas y conciertos con fondos públicos para oír, que no escuchar las propuestas de la ciudadanía, ahora llega el divide y vencerás de todas la vida de la mano de los ciudadanos que viven en la Plaza de la Aurora, los que la disfrutan y los que la ensucian.

Fuimos los primeros en publicar el malestar vecinal que venían sufriendo los cientos de vecinos de la Plaza de la Aurora, ante la presencia los fines de semana de un importante grupo de jóvenes que ante la falta de locales de ocio nocturnos para su edad, se reunían allí, provocando ruidos y suciedad a cualquier hora de la noche.

Los vecinos solo pedían mayor presencia policial, SOLO ESO, ante lo cual desde el consistorio se les prometió de todo, hasta un policía de incognito en las azoteas…. vamos, que no tienen personal ni para cubrir los turnos y van a dejar a un vigilante municipal de juerguistas de guardia… bendita inocencia vecinal.

Como ni llegaron las promesas, ni la policía, ni el dron, ni la Patrulla canina, ni los hombres de Harrelson…, las cabezas pensantes y cobrantes, no está de más recordarlo, no tienen otra que quitar los bancos y así ya no hay jóvenes ociosos, sin alternativa de ocio, dando la tabarra. Muerto éticamente el perro, se acabó la rabia.

Mi banco es mío!!

El Ayuntamiento lejos de arreglarlo lo complica aun mas ya que tambien hay otro grupo de vecinos que les gusta disfrutar de los bancos, así que vuelta ponerlos, la mitad de los que había eso si, un ni para ti ni para mi, situándolos en el perímetro de la plaza, dejando todo despejado para un partidillo nocturno, ¡que poca idea!.

Ante la falta de ideas de los que lleven el asunto, empieza una campaña en los medios, muy oportuna, de dimes y diretes entre responsables que no lo son, como la A.VV Gran Capitán y los afectados que desde mi experiencia me dice que es una maniobra del divide y vencerás mas que otra cosa, reafirmando en lo de bendita inocencia vecinal.

Que Montilla tiene una carencia de Policía Local y Guardia Civil es algo que llevan denunciando sus sindicatos, los vecinos de zonas populares, comerciantes, hosteleros y todo el que tenga un chalet…, desde hace mucho tiempo y esa carestía de medios lo saben también la chavalería hiperhormonada, los gamberros y los profesionales de lo ajeno que campan a sus anchas dentro y en la periferia de la localidad.

El que se ponga el peligro la tradicional convencía vecinal y que a pesar de los robos el Ayuntamiento de Rafael Llamas ni se planteé aumentar plantilla es omisión de servicio: el consistorio está para servir no para ser servido.