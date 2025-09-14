Manuel Sánchez Lucas ganó la VIII edición del Premio Nacional de Pintura Rápida

Ayer tuvo lugar la entrega de premios de la octava edición del Premio Nacional de Pintura Rápida al Aire Libre de la Ciudad de Montilla: Memorial José S. Garnelo y Alda, en el que han participado un total de 54 artistas inscritos, además de 5 participantes en la categoría infantil y en el que se entregaron 13.000 euros en premios.
Desde las 8:30 de la mañana y hasta las 15:30 horas de la tarde del sábado, los 54 participantes tomaron las calles, las plazas, los alrededores de Montilla y algunos rincones pintorescos para crear una obra pictórica al aire libre con Montilla como protagonista, y ante la mirada del público que recorrió las localizaciones de los artistas disfrutando de su trabajo.
Sus obras serían posteriormente valoradas por un jurado compuesto por cinco personalidades del ámbito cultural y artístico reunidos en el Ayuntamiento de Montilla:
- José Galisteo, profesor historiador del arte en la universidad de Málaga
- Juan Miguel Jiménez, coordinador del festival Internacional de Acuarela Córdoba
- José Antonio Cerezo, director honorario del Museo Garnelo
- Bernd Dietz, catedrático de la universidad de Córdoba, y como presidenta del jurado
- la concejala de Cultura, Soledad Raya, que agradeció el apoyo de los patrocinadores del evento.
A las 20 horas, la decisión del jurado fue comunicada en un acto público en la escalinata del Ayuntamiento de Montilla, al que acudieron más de 200 personas, entre artistas, patrocinadores y público, para conocer el veredicto del jurado. Resultó ganador, con el `Premio Ayuntamiento de Montilla´, valorado en 3.000 euros, Manuel Sánchez Lucas de Almería, cuya obra recrea una visión panorámica de Montilla con el castillo de Montilla en el horizonte y un paisaje característico de la campiña sur de olivar y viñedo.
Completan la lista de premiados
- Luis Puiggros (Sant Joan de Vilatorrada), Premio Cooperativa La Unión´, dotado con 2.500€
- Francisco Luna (Ronda), `Premio Elzo Instalaciones´, dotado con 1.000 euros
- Ana Sánchez Lucas (Almería), Premio Bodegas Navisa´, dotado con 1.000 euros
- Eduardo Gomez (Chipiona), `Premio Bodegas Alvear, dotado con 1.000 euros
- Miguel Repolles (Córdoba), Premio Cooperativa La Aurora´ dotado con 1.000 euros
- Emiliano Vozmediano (Puertollano), `Premio Asociación Amigos del Museo Garnelo´ dotado con 1.000 euros
- Mykhailo Koronkov (Ucrania), Premio Bodegas Pérez Barquero´ dotado de 500 euros
- Jaime Jurado (Lucena), Premio Casa Rural Etnoturística Tela y Vino´ dotado con 500 euros
- Blai Tomás (Onteniente) Premio Óptica Ceballos Irisol´ dotado de 500 euros
- Francisco Peralta (Jerez de la Frontera `Premio Lealmen´ dotado de 500 euros
- Pepi Sevilla (Onteniente) `Premio Santa Amalia Decoración´
En la categoría Infantil-Juvenil, con un premio consistente en un lote de material pintórico, los premiados fueron Triana Quintero, Aloril Serrano, Eva Serrano, Laura López, Francisco Solano López.
La exposición, en la que estarán expuestas todas las obras del concurso, se inaugurará este próximo martes, 16 de septiembre y hasta el próximo 28 de septiembre, en el Salón de Actos de San Juan de Dios. El horario será de 19 a 21 horas de lunes a viernes y de 12 a 14 horas y de 19 a 21 horas los fines de semana.