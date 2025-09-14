Éxito de participación en el IV Mercadillo solidario

Ayer el Paseo de las Mercedes fue un bullicio solidario todo el dia gracias al IV Mercadillo solidario organizado por el ADMA, dia que aprovecharon las diferentes asociaciones y ong participantes para mostrar y recaudar fondos para sus actividades.

Como novedades para este año se pudo disfrutar de la demostración de arte tando de Amig@s de la Venencia como el grupo de Baile de Patricia Baena

A parte de las 15 asociaciones participantes, el público asistente pudo disfrutar del stand de Adma Joven, donde los jóvenes pudieron aprovechar el photocall para hacerse una foto y subirla a las redes con el hashtag #auxiliodeunamadre, con las fotos que nos etiqueten se hará un sorteo de un premio

También hubo este año el muro de la solidaridad, un lugar donde pudieron expresar, apoyar y ayudar a dar visibilidad a las Asociaciones , a través de un mensaje , una frase, …

Desde el ADMA dan las gracias los asistentes, los participantes, a los comercios colaboradores y los voluntarios que participaron en el servicio de barra y cocina.