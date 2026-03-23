Manita del CD Apedem en casa del colista

El CD Apedem Montilla firmó una de esas victorias que refuerzan no solo la clasificación, sino también las sensaciones. El conjunto montillano se impuso con una manita al CD Los Califas Balompié (0-5) en un encuentro dominado de principio a fin y en el que quedó patente la diferencia entre ambos equipos.

El partido no pudo comenzar mejor para los de Garrido. Apenas se había asentado el encuentro cuando, en el minuto 6, Lucas Hueso abrió el marcador, poniendo por delante a un Apedem que desde ese momento jugó con tranquilidad y confianza. Con el balón como principal aliado, los visitantes marcaron el ritmo del choque, acumulando posesión y generando llegadas constantes. Aarón, Szczpanski y el propio Hueso pusieron en aprietos a la zaga local, aunque la falta de acierto evitó que la ventaja fuese mayor antes del descanso. Sin embargo, justo antes de enfilar los vestuarios, en el minuto 43, una gran jugada colectiva culminó con el segundo tanto de Lucas Hueso, que firmaba así su doblete y dejaba el partido muy encarrilado.

Tras la reanudación, el guion no cambió. El Apedem siguió mandando con claridad ante un CD Los Califas que apenas podía contener las oleadas ofensivas visitantes. La insistencia tuvo su recompensa en el minuto 65, cuando Szczpanski amplió la ventaja. Apenas seis minutos después, Aarón se sumó a la fiesta goleadora firmando el cuarto tanto, mientras que Dito, en el minuto 88, puso la guinda a una actuación coral con el definitivo 0-5.

Más allá del abultado resultado, el encuentro dejó detalles muy positivos para el futuro del club. Destacó la participación de los juveniles Luis Domínguez y el debut del guardameta aguilarense Gabri Merino, reflejo claro de la firme apuesta del CD Apedem por su cantera.

Con esta victoria, el conjunto montillano suma tres puntos de oro y, a falta de tres jornadas para el final, se mantiene en la segunda posición con 53 puntos. Una dinámica sólida que invita al optimismo en el tramo decisivo de la temporada

En otro orden de cosas hay que destacar la labor que se esta ejerciendo desde el Cadete B que ganó 1-2 al Montilla CF en el derbi de cuarta Andaluza grupo I y continua segundo en la clasificación a un punto del lider, el Atlético Montemayor.