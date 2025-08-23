Los montillanos Feed Soul Band se imponen en el IV Concurso de Maquetas Rurales ‘Ciudad de Hinojosa’

Los montillanos Feed Soul Band se impusieron anoche en la final de la IV Edición del Concurso Nacional de Maquetas Rurales, organizado por el Ayuntamiento de Hinojosa del Duque, dirigido a grupos musicales de toda la geografía española cuyos estilos podían ser rock, pop, electropop, flamenco-fusión, indie, hip-hop, country, rap, metal, etc.

Esta cuarta edición volvió en el marco de Jamón Music Festival y llega tras el éxito de los años anteriores, buscando conocer al grupo que sucederá en el palmarés a Pagafantas, que se impusieron en 2024 y que siguen la estela dejada en los años anteriores por Supercremalleras y The Middle, ganadores de las dos primeras ediciones.

Una vez se cerró el plazo de inscripción, en el que más de 300 bandas habían mandado sus maquetas, el jurado evaluó todas las propuestas presentadas y seleccionando a solo tres bandas, q era el top de concurso, que eran: Feed Soul Band, El Niño Erizo y Manía.

El IV Concurso de Maquetas Rurales ‘Ciudad de Hinojosa’ no es un concurso de tributos, es un concurso de originales, ya que en 50 minutos has de pelear tus temas originales (al menos el 50%), cosa que nuestros Feed Soul Band son expertos ya que tanto Felix y Manu son dos apasionados orfebres de la música.

El ranking de premiados quedó así:

Feed Soul Band (grabación de un EP “Extended Play” de cuatro temas + 3 días de estudio con alojamiento + mezcla y mastering o la cantidad de 1.500 euros, junto con un trofeo conmemorativo) El Niño Erizo (800 euros + trofeo conmemorativo) Manía (600 euros + trofeo conmemorativo.)

Enhorabuena a todos los finalistas, por que es muy duro ser uno mismo en una industria tan competitiva