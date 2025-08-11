Llega la Feria del Llano del Espinar

La pedanía del Llano del Espinar lo tiene todo preparado para vivir con intensidad su Feria, a la cual invitan a participar a todos los pueblos de los alrededores.

Los llaneros han preparado una feria para todos los públicos y todos aquellos que nos atrevamos a ir, ya que actividades hay a todas las horas y muy variadas, a destacar:

el EuroPremio que es parecido al del «turrón y el euro» pero con diferentes premios.

Campeonato de pellejo, que son partidas de cartas

Resbala y Bebe: no lo desgrano pero mezclar en la imaginación colchonetas, columpios y chupitos… ahí va eso

Fiesta de disfraces

Exhibición canina

Concentración palillera y Habilidad globera

….

Para todos los públicos y ánimos .

MARTES 12 DE AGOSTO

21:00 h. Cena de Mayores

22:30 h. Actuación de copla

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero

18:00 h – Inauguración oficial de la Feria del Llano 2025 Tarde – Miniferia y colchonetas infantiles

20:00 h – Campeonato triangular de futbolín (Llano del Espinar • Castro del Río • Nueva Carteya)

20:30 h ¡Novedad! EuroPremio (Una moneda, una oportunidad)

21:00 h – Exhibición de vestidos de gitana

23:00 h – Actuación musical: Grupo Revolushow

23:30 h – Churros caseros con chocolate

00:00 h – Apertura de la Caseta Joven (Con DJ, buen ambiente y regalos)

JUEVES 14 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero

12:00 h – Espectacular carrera de sacos

12:30 h – Espetada popular

15:00 – 17:00 h – ¡Novedad! Desafío Llanero: Concentración palillera y Habilidad globera Tarde – Miniferia y colchonetas infantiles

17:00 – 21:00 h – Sesión con DJ Arjona

18:00 h – Fiesta de la espuma con DJ Arjona

19:00 h – ¡Novedad! Toro mecánico El Resbalón

20:30 h – Semifinal y final del Campeonato de Futbolín

21:00 h – EuroPremio

23:00 h – Actuación musical: Grupo Cal y Canto

23:30 h – Churros con chocolate

00:00 h – Caseta Joven con DJ y buena música

VIERNES 15 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero Jornada completa – Miniferia

12:30 h – Exhibición canina (obediencia y razas)

12:30 h – Espetada popular

13:00 h – Campeonato de pellejo

13:30 h – Concurso de tortilla (presencia y sabor)

14:00 h – Juego de la bota de vino

16:00 h – Juegos tradicionales: silla, pañuelo y escoba

18:00 h – Fiesta de disfraces (Premios al más divertido y al más original)

18:00 h – ¡Novedad! Resbala y Bebe

17:00 – 21:00 h – DJ Arjona

19:00 h – Carrera de cintas en moto

21:00 h – Animación infantil y colchonetas

21:00 h – EuroPremio

23:00 h – Actuación musical: Long Play Versiones

23:30 h – Churros con chocolate

00:00 h – Caseta Joven con DJ y buena música

SÁBADO 16 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero Jornada completa – Miniferia

12:30 h – Espetada popular

12:30 h – Juegos infantiles

13:00 h – Juego del hueso de aceituna

13:00 h – Tirachinas

13:30 h – Concurso del racimo de uva

14:00 h – Paella popular

15:00 h – Juegos tradicionales

17:00 – 21:00 h DJ Arjona

18:00 h – «La cagada del burro te paga la feria»

21:00 h – EuroPremio

23:00 h – Actuación musical: Tocata Versiones Después del grupo, música de los años 80 y 90

00:00 h – Caseta Joven con DJ y música hasta el amanecer

00:00 h – Churros con chocolate

00:00 h – Fuegos artificiales.

Una buena feria para ir preparando el cuerpo para la recoger la cosecha de esta vendimia