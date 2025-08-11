Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Montilla

Llega la Feria del Llano del Espinar

PorAntonio Galán

Ago 11, 2025

La pedanía del Llano del Espinar lo tiene todo preparado para vivir con intensidad su Feria, a la cual invitan a participar a todos los pueblos de los alrededores.

Los llaneros han preparado una feria para todos los públicos y todos aquellos que nos atrevamos a ir, ya que actividades hay a todas las horas y muy variadas, a destacar:

  • el EuroPremio que es parecido al del «turrón y el euro» pero con diferentes premios.
  • Campeonato de pellejo, que son partidas de cartas
  • Resbala y Bebe: no lo desgrano pero mezclar en la imaginación colchonetas, columpios y chupitos… ahí va eso
  • Fiesta de disfraces
  • Exhibición canina
  • Concentración palillera y Habilidad globera
  • ….

Para todos los públicos y ánimos .

MARTES 12 DE AGOSTO

21:00 h. Cena de Mayores

22:30 h. Actuación de copla

MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero

18:00 h – Inauguración oficial de la Feria del Llano 2025 Tarde – Miniferia y colchonetas infantiles

20:00 h – Campeonato triangular de futbolín (Llano del Espinar • Castro del Río • Nueva Carteya)

20:30 h ¡Novedad! EuroPremio (Una moneda, una oportunidad)

21:00 h – Exhibición de vestidos de gitana

23:00 h – Actuación musical: Grupo Revolushow

23:30 h – Churros caseros con chocolate

00:00 h – Apertura de la Caseta Joven (Con DJ, buen ambiente y regalos)

JUEVES 14 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero

12:00 h – Espectacular carrera de sacos

12:30 h – Espetada popular

15:00 – 17:00 h – ¡Novedad! Desafío Llanero: Concentración palillera y Habilidad globera Tarde – Miniferia y colchonetas infantiles

17:00 – 21:00 h – Sesión con DJ Arjona

18:00 h – Fiesta de la espuma con DJ Arjona

19:00 h – ¡Novedad! Toro mecánico El Resbalón

20:30 h – Semifinal y final del Campeonato de Futbolín

21:00 h – EuroPremio

23:00 h – Actuación musical: Grupo Cal y Canto

23:30 h – Churros con chocolate

00:00 h – Caseta Joven con DJ y buena música

VIERNES 15 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero Jornada completa – Miniferia

12:30 h – Exhibición canina (obediencia y razas)

12:30 h – Espetada popular

13:00 h – Campeonato de pellejo

13:30 h – Concurso de tortilla (presencia y sabor)

14:00 h – Juego de la bota de vino

16:00 h – Juegos tradicionales: silla, pañuelo y escoba

18:00 h – Fiesta de disfraces (Premios al más divertido y al más original)

18:00 h – ¡Novedad! Resbala y Bebe

17:00 – 21:00 h – DJ Arjona

19:00 h – Carrera de cintas en moto

21:00 h – Animación infantil y colchonetas

21:00 h – EuroPremio

23:00 h – Actuación musical: Long Play Versiones

23:30 h – Churros con chocolate

00:00 h – Caseta Joven con DJ y buena música

SÁBADO 16 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero Jornada completa – Miniferia

12:30 h – Espetada popular

12:30 h – Juegos infantiles

13:00 h – Juego del hueso de aceituna

13:00 h – Tirachinas

13:30 h – Concurso del racimo de uva

14:00 h – Paella popular

15:00 h – Juegos tradicionales

17:00 – 21:00 h DJ Arjona

18:00 h – «La cagada del burro te paga la feria»

21:00 h – EuroPremio

23:00 h – Actuación musical: Tocata Versiones Después del grupo, música de los años 80 y 90

00:00 h – Caseta Joven con DJ y música hasta el amanecer

00:00 h – Churros con chocolate

00:00 h – Fuegos artificiales.

Una buena feria para ir preparando el cuerpo para la recoger la cosecha de esta vendimia

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Montilla

Comienzan las obras de mejora del pabellón con una inversión total de más de 535.000 euros

Ago 8, 2025 Antonio Galán
Aguilar de la Frontera Montemayor Montilla Religión

Visita a los talleres de Montilla y Aguilar para ver la restauración del patrimonio cofrade de Montemayor, Rute y Baena

Ago 7, 2025 Antonio Galán
Montilla

El Ayuntamiento participa en la reclamación de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en por la tardanza y falta de técnicos en el servicio de ambulancia

Ago 6, 2025 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *