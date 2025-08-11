Llega la Feria del Llano del Espinar

La pedanía del Llano del Espinar lo tiene todo preparado para vivir con intensidad su Feria, a la cual invitan a participar a todos los pueblos de los alrededores.
Los llaneros han preparado una feria para todos los públicos y todos aquellos que nos atrevamos a ir, ya que actividades hay a todas las horas y muy variadas, a destacar:
- el EuroPremio que es parecido al del «turrón y el euro» pero con diferentes premios.
- Campeonato de pellejo, que son partidas de cartas
- Resbala y Bebe: no lo desgrano pero mezclar en la imaginación colchonetas, columpios y chupitos… ahí va eso
- Fiesta de disfraces
- Exhibición canina
- Concentración palillera y Habilidad globera
- ….
Para todos los públicos y ánimos .
MARTES 12 DE AGOSTO
21:00 h. Cena de Mayores
22:30 h. Actuación de copla
MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero
18:00 h – Inauguración oficial de la Feria del Llano 2025 Tarde – Miniferia y colchonetas infantiles
20:00 h – Campeonato triangular de futbolín (Llano del Espinar • Castro del Río • Nueva Carteya)
20:30 h ¡Novedad! EuroPremio (Una moneda, una oportunidad)
21:00 h – Exhibición de vestidos de gitana
23:00 h – Actuación musical: Grupo Revolushow
23:30 h – Churros caseros con chocolate
00:00 h – Apertura de la Caseta Joven (Con DJ, buen ambiente y regalos)
JUEVES 14 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero
12:00 h – Espectacular carrera de sacos
12:30 h – Espetada popular
15:00 – 17:00 h – ¡Novedad! Desafío Llanero: Concentración palillera y Habilidad globera Tarde – Miniferia y colchonetas infantiles
17:00 – 21:00 h – Sesión con DJ Arjona
18:00 h – Fiesta de la espuma con DJ Arjona
19:00 h – ¡Novedad! Toro mecánico El Resbalón
20:30 h – Semifinal y final del Campeonato de Futbolín
21:00 h – EuroPremio
23:00 h – Actuación musical: Grupo Cal y Canto
23:30 h – Churros con chocolate
00:00 h – Caseta Joven con DJ y buena música
VIERNES 15 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero Jornada completa – Miniferia
12:30 h – Exhibición canina (obediencia y razas)
12:30 h – Espetada popular
13:00 h – Campeonato de pellejo
13:30 h – Concurso de tortilla (presencia y sabor)
14:00 h – Juego de la bota de vino
16:00 h – Juegos tradicionales: silla, pañuelo y escoba
18:00 h – Fiesta de disfraces (Premios al más divertido y al más original)
18:00 h – ¡Novedad! Resbala y Bebe
17:00 – 21:00 h – DJ Arjona
19:00 h – Carrera de cintas en moto
21:00 h – Animación infantil y colchonetas
21:00 h – EuroPremio
23:00 h – Actuación musical: Long Play Versiones
23:30 h – Churros con chocolate
00:00 h – Caseta Joven con DJ y buena música
SÁBADO 16 DE AGOSTO Durante todo el día – Marisco fresco de Espartero Jornada completa – Miniferia
12:30 h – Espetada popular
12:30 h – Juegos infantiles
13:00 h – Juego del hueso de aceituna
13:00 h – Tirachinas
13:30 h – Concurso del racimo de uva
14:00 h – Paella popular
15:00 h – Juegos tradicionales
17:00 – 21:00 h DJ Arjona
18:00 h – «La cagada del burro te paga la feria»
21:00 h – EuroPremio
23:00 h – Actuación musical: Tocata Versiones Después del grupo, música de los años 80 y 90
00:00 h – Caseta Joven con DJ y música hasta el amanecer
00:00 h – Churros con chocolate
00:00 h – Fuegos artificiales.
Una buena feria para ir preparando el cuerpo para la recoger la cosecha de esta vendimia